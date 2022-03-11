ВЭБ прекратит доверительное управление SPV-компаниями под суда для "Арктик СПГ 2"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Росимущество и ВЭБ расторгнут договоры доверительного управления компаниями, созданными под строительство газовозов для реализации проекта "Арктик СПГ 2". Соответствующее распоряжение правительства от 10 марта опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что Росимущество должно обеспечить расторжение договоров доверительного управления долями 15 обществ с ограниченной ответственностью (начиная с "Арктик Лизинг-4" и далее до "Арктик Лизинг-18" включительно) с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ".

ВЭБ на безвозмездной основе передал в федеральную собственность 100% уставного капитала 15 обществ с ограниченной ответственностью в конце 2020 года. Все они были связаны с предоставлением в лизинг газовозов для проекта "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) "Арктик СПГ 2". Всего набсоветом ВЭБа было одобрено финансирование 15 газовозов для "Арктик СПГ 2". Таким образом, одному судну соответствовала одна компания.

После того как доли в этих компаниях были приняты в казну, Росимущество должно было передать их ВЭБу в доверительное управление без проведения конкурса на право заключения договора (это обговаривалось отдельным распоряжением правительства).

Одновременно распоряжением от 10 марта в федеральную собственность безвозмездно передаются 100% в тех проектных ООО, которые сейчас находятся на балансе ВЭБа (от "Арктик Лизинг-19" до "Арктик Лизинг-28").

Наконец, в собственность России передаются и первые три SPV-компании - "Арктик Лизинг", "Арктик Лизинг-2" и "Арктик Лизинг-3", которыми до сих пор владела "Вертолетная транспортная компания" (по данным на конец 2020г, контролировалась "ВЭБ-лизингом").

ВЭБ в конце февраля подпал под блокирующие санкции США, вместе с госкорпорацией в SDN list были внесены 25 ее "дочек", включая "ВЭБ-лизинг".