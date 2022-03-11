ЦБ РФ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам

Кроме того, Центробанк уточнил порядок выдачи наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Банк России, недавно ограничивший снятие наличной валюты для физлиц, запретил банкам до 9 сентября 2022 года брать комиссию за эти операции.

"Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США", - говорится в сообщении Центробанка.

Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физлицам, они должны вернуть своим клиентам, указал ЦБ.

Если клиенту выданы средства в размере до $10 тыс. долларов, комиссия может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты (до $10 тыс.), либо по заявлению зачислена на банковский счет клиента в рублях или выдана наличными рублями.

Если клиенту выдано $10 тыс. долларов наличными, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после подачи клиентом соответствующего заявления.

Порядок выдачи наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта

Также Банк России уточнил порядок выдачи наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта.

Как говорится в сообщении ЦБ, средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ и с электронных кошельков, выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют (до $10 тыс.).

Ранее Банк России запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

"Выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары США", - отмечает ЦБ.

Временный порядок с 12 марта 2022 года дополнен нормами в отношении перевода средств без открытия банковского счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках.

Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их получателю либо возврата плательщику по его требованию, отмечает ЦБ.

Кроме того, ЦБ ранее с 10 марта по 10 сентября 2022 года ограничил выдачу определенной наличной валюты юрлицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям - резидентам суммой в $5 тыс. Так, юрлица и ИП, зарегистрированные в РФ, во время действия временного порядка этих операций могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс. и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, отмечает ЦБ. Все остальные валюты компании-резиденты и индивидуальные предприниматели-резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Нерезиденты - юрлица и ИП получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты им доступны для снятия без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.