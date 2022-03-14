ЦБ увеличит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по Москве. В настоящее время период расчета составляет 10:00 - 11:30. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

Согласно действующему порядку установления ЦБ РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, они рассчитываются им на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенному по результатам торгов на МосБирже с 10:00 до 11:30, и курсах доллара к соответствующим иностранным валютам на 11:30.

Курсы доллара к иностранным валютам определяются в зависимости от доступности информации либо по данным о котировках иностранных валют к доллару США в информационной системе Thomson Reuters, либо системе Bloomberg, либо по установленным и размещенным на официальных сайтах центральных банков - эмитентов валют официальным курсам.

Теперь, соответственно, ЦБ намерен время расчета курсов всех валют по отношению к рублю перенести на 16:30.