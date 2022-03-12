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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Фото: пресс-служба "Мосбиржи"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России принял решение не возобновлять торги в секции фондового рынка "Московской биржи" в период с 14 по 18 марта, сообщается в информации на сайте регулятора.

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Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

Таким образом, торги на рынке акций "Мосбиржи" не будут поводиться третью неделю подряд, начиная с 28 февраля.

Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме "Закрытие позиций - адресные заявки". По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10 до 18:45 по московскому времени.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо" Московской биржи" будут открываться в 10:00 по московскому времени.

Режим работы биржи на неделю с 21 по 25 марта Банк России объявит позднее.

Мосбиржа ЦБ РФ

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