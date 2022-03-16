В Думе допустили поэтапное открытие торгов на российском фондовом рынке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Открытие торгов на российском фондовом рынке может происходить поэтапно, не исключено, что начнут с облигаций федерального займа (ОФЗ), затем перейдут к другим финансовым инструментам, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Сейчас, я думаю, ведутся соответствующие расчеты, готовится инфраструктуры для того, чтобы поэтапно, я думаю, поэтапно это будет происходить, открыть рынок. Допускаю, что это может произойти прямо на этой неделе. Начнут с облигаций федерального займа, потом перейдут ко всем остальным финансовым инструментам", - сказал депутат в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, закрытие торгов в секции фондового рынка на Московской бирже вещь не очень приятная, но объяснимая с точки зрения интересов инвесторов и профессиональных участников рынка.

"Ничего нового, такие прецеденты были и в других странах. Прежде всего в США, там в начале 40-х в связи со Второй мировой войной на целый месяц останавливались торги. 11 сентября 2001 г., когда была известная атака террористов, то торги были остановлены на две недели. Так что ничего необычного, когда такие большие колебания на финансовых рынках. ЦБ абсолютно правильно поступил", - сказал Аксаков.

Торги на фондовом рынке МосБиржи не проводятся с 28 февраля.