В Минэкономики Белоруссии заявили о важности организации импортозамещающих производств

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Важно донести до бизнеса новые возможности по организации импортозамещающих производств, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.

"Уникальность складывающейся ситуации заключается в том, что в условиях санкций освобождаются рынки. Наш бизнес может освоить появившиеся не только в Белоруссии, но и в России ниши и нарастить объемы производства. И тот, кто быстрее это сделает, окажется в более выгодных условиях", - пояснил он во время рабочей встречи с руководителями НИЭИ Минэкономики, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Слова главы экономического ведомства приводит госагентство БелТА.

Ключевым перспективным инструментом является импортозамещение. "Какая продукция требует замещения - уже известно. Наша задача - донести до бизнеса не только перечень таких товаров, но и потенциальные объемы рынков в Белоруссии и Российской Федерации", - пояснил он.

Самым главным, как полагает Червяков, является создание предложений финансовых инструментов бизнесу для освоения производств.

"Поэтому очень важно в этой работе активное участие Банка развития, который уже подготовил соответствующие финансовые продукты", - заверил министр.

Червяков поручил активизировать разъяснительную работу с деловым сообществом. Для этого на площадке НАИП с 14 марта будет организован оперативный контактный центр. Его задача - помочь бизнесу, работающему в Белоруссии, сориентироваться в динамично меняющейся социально-экономической обстановке, а также донести до правительства проблемы, связанные с санкционными ограничениями и требующие немедленного решения. Канал обратной связи будет работать в режиме 24/7. Проект рассчитан в первую очередь на производственный бизнес.

Ожидается, что уже с предстоящей недели Минэкономики организует выезды в регионы для встреч с бизнесом. В этих открытых диалоговых площадках будут принимать участие представители Департамента по предпринимательству, Банка развития и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.