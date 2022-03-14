Премьер Белоруссии призвал РФ ускорить поддержку экономики республики

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия в нынешних условиях просит Россию ускорить реализацию некоторых мер поддержки ее экономики, которые прежде предполагалось реализовать в более поздние сроки, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.

"С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап", - сказал он на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Он подтвердил готовность Минска к реализации всех договоренностей об экономической интеграции в рамках Союзного государства.

"Но в нынешних условиях в связи с изменением обстановки имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом", - сказал Головченко.

"Это и перенос, реструктуризация кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России. Это и переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть, которая бы обеспечила стабильность работы белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью. Это и наши предложения по фиксации цен на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов. Это и наращивание поставок белорусской машиностроительной продукции на российский рынок, в том числе через снятие остающихся административных ограничений", - сказал он.

Головченко назвал важным и участие белорусских производителей в российской программе импортозамещения.

Премьер заявил также о заинтересованности Минска "в полноценном участии оборонного сектора экономики Белоруссии в реализации мероприятий Гособоронзаказа Российской Федерации, снятии административных барьеров в сфере военно-технического сотрудничества".