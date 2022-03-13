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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Правительство РФ выделит более 200 млрд руб. на поддержку ипотечных госпрограмм

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство России планирует выделить более 200 млрд рублей на поддержку ипотечных программ с господдержкой, сообщил в воскресенье вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной ипотеке - это 7% и 3 млн кредит - сохранилась. Дальневосточная, сельская ипотека - у нас все сохранилось. Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 млрд рублей", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство решило сохранить действующие условия ипотечных госпрограмм до конца марта. По его словам, за первую неделю марта прирост по этим программам составил от 30 до 60%.

В РоссииЛьготные ипотечные программы будут работать на действующих условиях до конца мартаЧитать подробнее

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

В июле прошлого года власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.

Также в стране действуют другие ипотечные госпрограммы, такие как "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека".

ипотека Правительство РФ Марат Хуснуллин

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