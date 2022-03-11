Объем выдач по госпрограмме "Семейная ипотека" превысил 1 трлн рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Общий объем выдач по госпрограмме "Семейная ипотека" с момента ее запуска превысил 1 трлн рублей, сообщили в компании ДОМ.РФ, выступающей оператором программы.

"Семейной ипотекой" с момента её запуска воспользовались уже более 300 тысяч семей, а общий объем выдач превысил 1 трлн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Там подчеркнули, что в непростых условиях программа пользуется повышенным спросом у тех, кто хочет улучшить жилищные условия.

"С учетом повышения ключевой ставки правительство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает параметры мер господдержки рынка ипотеки, который по-прежнему будет драйвером жилищного строительства. Сейчас выдача льготных кредитов идёт в обычном режиме и по текущим ставкам", - заверил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По программе можно купить квартиру в новостройке, рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка. Максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов - 6 млн.

По условиям программы, ставка не должна превышать 6% годовых, однако многие кредитные организации предлагают более выгодные условия. Так, средневзвешенная ставка по программе равна 4,9%.

Больше всего ипотеки по программе взяли в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

"Семейной ипотека" была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. Участниками программы могут стать семьи с одним и последующими детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.