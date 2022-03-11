Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:28

Объем выдач по госпрограмме "Семейная ипотека" превысил 1 трлн рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Общий объем выдач по госпрограмме "Семейная ипотека" с момента ее запуска превысил 1 трлн рублей, сообщили в компании ДОМ.РФ, выступающей оператором программы.

"Семейной ипотекой" с момента её запуска воспользовались уже более 300 тысяч семей, а общий объем выдач превысил 1 трлн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Там подчеркнули, что в непростых условиях программа пользуется повышенным спросом у тех, кто хочет улучшить жилищные условия.

"С учетом повышения ключевой ставки правительство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает параметры мер господдержки рынка ипотеки, который по-прежнему будет драйвером жилищного строительства. Сейчас выдача льготных кредитов идёт в обычном режиме и по текущим ставкам", - заверил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По программе можно купить квартиру в новостройке, рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка. Максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов - 6 млн.

По условиям программы, ставка не должна превышать 6% годовых, однако многие кредитные организации предлагают более выгодные условия. Так, средневзвешенная ставка по программе равна 4,9%.

Больше всего ипотеки по программе взяли в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

"Семейной ипотека" была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. Участниками программы могут стать семьи с одним и последующими детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

ДОМ.РФ

Новости по теме

Новости

Мазепин снизил долю в "Уралхиме" ниже 50% и ушел с поста гендиректора

Турецкая авиакомпания Pegasus объявила об отмене всех рейсов в Россию с 13 по 27 марта

Walt Disney приостановит всю деятельность в России

Walt Disney приостановит всю деятельность в России

США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине

Borealis отказалась продавать "ЕвроХиму" азотный бизнес в Европе

Лондонская биржа металлов не станет возобновлять торги никелем в пятницу

Лондонская биржа металлов не станет возобновлять торги никелем в пятницу

Рубль сумел закрыть торги четверга небольшим повышением к доллару и евро

Рубль сумел закрыть торги четверга небольшим повышением к доллару и евро

Аналитики спрогнозировали разгон инфляции в РФ до 20% в этом году

Потанин заявил, что конфискация активов компаний отбросит РФ в 1917 год

Потанин заявил, что конфискация активов компаний отбросит РФ в 1917 год

ЦБ РФ на полгода ограничил выдачу юрлицам-резидентам наличной валюты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });