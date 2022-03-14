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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Власти одобрили несколько изъятий из валютных ограничений для резидентов РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские власти одобрили несколько изъятий из режима валютных ограничений, введенного серией президентских указов в конце февраля - начале марта на фоне беспрецедентных санкций против РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания профильной подкомиссии.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций создана в Минфине, ей руководит глава ведомства Антон Силуанов. Заседание, на котором были приняты эти решения, состоялось 10 марта.

В частности, по словам источника "Интерфакса", резидентам РФ подкомиссия разрешила осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем переводов на эти цели не должен превышать размер соответствующего финансирования за предыдущий год.

Также разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Кроме того, физлицам разрешили осуществлять переводы, включая операции по конвертации денежных средств в валюте с открытых до 1 марта 2022 года в иностранных банках счетов на их же зарубежные счета, информация о которых раскрыта налоговым органам России.

Все эти изъятия из режима ограничений - бессрочные, сказал источник.

Позже Минфин официально подтвердил все принятые решения.

Минфин РФ Антон Силуанов

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