Путин установил временный порядок исполнения РФ обязательств по внешнему долгу

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщила пресс-служба Кремля.

Правительству РФ поручено в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. ЦБ РФ предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего указа, а также предыдущих указов президента.

Указом устанавливается временный порядок исполнения обязательств России, субъектов РФ, муниципальных образований и резидентов перед иностранными кредиторами - лицами, связанными с государствами, "которые совершают в отношении РФ российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия". К таким иностранным кредиторам в документе отнесены граждане этих государств, лица, чьим местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или извлечения прибыли от деятельности являются эти государства, а также лица, "которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".

"Порядок исполнения обязательств, установленный настоящим указом, распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн. рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1-е число каждого месяца", - отмечается в документе.

"В целях исполнения обязательств, названных в пункте 1 настоящего указа, должник вправе направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного кредитора или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (иностранный номинальный держатель), в отношении которых осуществляется исполнение обязательств, счета типа "С", предназначенного для проведения расчетов по данным обязательствам. В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", - говорится в документе.

"Предусмотреть, что к счетам типа "С" со дня вступления в силу настоящего указа относятся счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидента, являющегося иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя", - отмечается в нем.

"Режим счета типа "С" устанавливается решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, подлежащим официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Счет типа "С" ведется в рублях", говорится в указе.

"Установить, что обязательства, названные в пункте 1 настоящего указа, признаются исполненными надлежащим образом, если: они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж, перед иностранными кредиторами, не названными в пункте 1 настоящего указа; они исполнены перед резидентами, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, путем перечисления должником на счет кредитора средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж. При этом платежи производятся через российских депозитариев без перечисления средств на счета типа "С"; они исполнены перед иностранным номинальным держателем путем перечисления должником на счет типа "С" иностранного номинального держателя, открытый в российском депозитарии, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж, для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами, названными в пункте 1 настоящего указа, этих средств в сумме, причитающейся к выплате по условиям эмиссии ценных бумаг, за вычетом суммы платежей, произведенных владельцам ценных бумаг, являющимся лицами, порядок исполнения обязательств перед которыми установлен подпунктами "а" и "б" настоящего пункта; они исполнены в порядке, определенном в соответствии с пунктом 10 или 11 настоящего указа", - говорится в документе.

В случае перечисления должником средств на счет типа "С" кредитор вправе обратиться в кредитную организацию, в которой открыт такой счет, с заявлением об использовании средств в порядке, определенном Центральным банком (в отношении исполнения обязательств кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями) либо Министерством финансов России (в отношении исполнения обязательств другими должниками).

Исполнение должниками обязательств перед резидентами, а также перед иностранными кредиторами, не названными в пункте 1 настоящего указа, если право требования по таким обязательствам было уступлено им после 1 марта 2022 года иностранными кредиторами, названными в пункте 1 настоящего указа (или после иной даты, определенной советом директоров Центробанка в отношении некоторых категорий лиц), осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим указом.

Исполнение российскими юридическими лицами обязательств, связанных с выпуском иностранными организациями иностранных эмиссионных ценных бумаг (еврооблигаций, депозитарных расписок), осуществляется в порядке, установленном настоящим Указом.

Предоставить ЦБ РФ (в отношении исполнения обязательств кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями) и Минфину (в отношении исполнения обязательств другими должниками) полномочия определять иной порядок исполнения должниками обязательств.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ принят в дополнение к мерам экономического характера, предусмотренным указами президента РФ от 28 февраля "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и от 1 марта "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".