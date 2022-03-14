Зернотрейдер Cargill объявил о прекращении инвестиций в РФ

Предприятия продолжат работу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Cargill, один из ведущих зернотрейдеров и производитель продукции переработки зерна, прекращает инвестиции в РФ. Ее предприятия продолжат работу.

"У нас долгая история в России, но сейчас такое время, как никогда раньше. Таким образом, мы сворачиваем нашу деловую деятельность там и прекращаем инвестиции, - говорится в заявлении компании. - Мы продолжим работу наших основных предприятий по производству продуктов питания и кормов в России. Продовольствие является одним из основных прав человека и никогда не должно использоваться в качестве оружия. Этот регион играет важную роль в нашей глобальной продовольственной системе и является важнейшим источником ключевых ингредиентов для основных продуктов питания, таких как хлеб, детские смеси и хлопья".

Cargill работает в РФ с 1991 года, занимается экспортом зерна и подсолнечника, производством и торговлей растительными маслами и жирами, патокой, крахмалопродуктами и другими пищевыми ингредиентами, кормами для животных. Заводы компании работают в Волгоградской и Тульской областях.

В зерновое подразделение группы входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области, речной зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Cargill также принадлежит 25% плюс одна акция глубоководного зернового терминала "КСК" в Новороссийске. Эту долю в 2013 года компания выкупила у "ДелоПортс".

Выручка АО "Каргилл" в РФ в 2020 году составила 97,5 млрд рублей против 81,2 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 1,9 млрд рублей против 3,4 млрд рублей соответственно.