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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Cargill с января сменится главный исполнительный директор

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский поставщик продовольствия Cargill назначил своим главным исполнительным директором Брайана Сайкса, который пока занимает должность главного операционного директора компании.

В новую должность Сайкс вступит с 1 января 2023 года и станет десятым CEO за 157-летнюю историю компании.

Нынешний глава Cargill, 63-летний Дэвид Макленнан займет пост исполнительного председателя совета директоров, чтобы обеспечить плавную передачу дел. Он занимал должность CEO с 2013 года.

Сайкс пришел в Cargill в 1991 году, в один год с Макленнаном. До его назначения на пост главного операционного директора в начале 2021 года Сайкс отвечал в компании за операции по производству протеиновой продукции и соли.

Cargill, крупнейшая частная компания США, - ведущий мировой зернотрейдер, а также производитель и поставщик продовольственных и сельскохозяйственных продуктов.

Cargill Брайан Сайкс США Дэвид Макленнан
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