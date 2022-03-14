Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-феврале увеличился на 37,9% и составил 243,7 млрд юаней. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель вырос на 45,2% – до $37,86 млрд.

Приток иностранных инвестиций в сферу услуг увеличился на 24% в местной валюте, в высокотехнологичный сектор – на 73,8%.

Страны АСЕАН и государства, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличили прямые инвестиции в экономику КНР на 25,5% и на 27,8% соответственно, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".