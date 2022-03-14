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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Что произошло за день: понедельник, 14 марта

Правительство РФ продляет на год лицензии для бизнеса, Asus уходит из России, а Instagram попал в список запрещенных сайтов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Cо вторника в столице отменяется масочный режим. Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра: регулярное измерение температуры у работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.

- Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса. Мера затронет более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле (включая торговлю подакцизными товарами), сфере оказания услуг связи, услуг такси и других сферах.

- Путин подписал закон, распространяющий электронное голосование на все выборы. Закон размещен в понедельник на портале правовой информации.

- В Киеве заявили о "технической паузе" в переговорах с РФ до 15 марта. Переговоры продолжаются, уверяет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9% В долларовом выражении показатель вырос на 45,2% – до $37,86 млрд. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг увеличился на 24% в местной валюте, в высокотехнологичный сектор – на 73,8%.

- ASUS заявила об остановке поставок своих компьютеров в Россию. Поставки персональных компьютеров ASUS в Россию уже практически прерваны, что тайваньская компания объясняет проблемами по всей цепочке поставок и с банковскими услугами. При этом на прямой вопрос, решила ли компания ограничить свой бизнес в России и приостановить поставку, представитель ASUS не ответил. На данный момент обслуживание клиентов идет в обычном режиме, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе.

- Роскомнадзор заблокировал издание TJ. Работа агрегатора новостей была приостановлена по требованию Генпрокуратуры из-за публикаций о происходящем на территории Украины, сообщает издание.

- Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов. Согласно универсальному сервису Роскомнадзора по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ ограничен к Instagram.com по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

- Японский концерн Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске. Производство будет приостановлено с 18 марта 2022 года.

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