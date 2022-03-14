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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Минсельхоз допустил запрет экспорта пшеницы и других зерновых культур

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Минпромторг предлагают с 15 марта по 30 июня запретить экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. О подготовке проекта такого постановления правтиельства "Интерфаксу" сообщили в Минсельхозе.

Россия с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировала 28,1 млн тонн зерна, что на 30,3% меньше, чем годом ранее (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март). В частности, экспорт пшеницы снизился на 30,9%, до 23 млн тонн, ячменя - на 34,7%, до 2,9 млн тонн, кукурузы - на 21,7%, до 1,8 млн тонн.

Минсельхоз ЕАЭС Минпромторг

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