Эксперт назвала повышенный спрос и геополитику причинами подорожания круп

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок круп в России насыщен, производство в текущем сезоне, который начался в сентябре 2021 года, находится на рекордно высоком уровне, а цены на них растут из-за геополитики и повышенного потребительского спроса, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Рост цен на крупы происходит на фоне высокой насыщенности рынка отечественной крупяной продукцией, - сообщила "Интерфаксу" замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова. - Производство круп за пять месяцев текущего сезона (сентябрь 2021 года - январь 2022 года) находится на рекордно высоком уровне".

По ее данным, за это время было произведено 767 тысяч тонн различной крупы против 686 тысяч тонн годом ранее. Производство риса выросло с 221 тысячи тонн до 240 тысяч тонн, гречки - со 186 тысяч тонн до 211 тысяч тонн, прочих круп - с 239 тысяч тонн до 275 тысяч тонн. Производство пшена осталось на уровне прошлого года - 41 тысяча тонн.

Глазунова добавила, что крупа в начале марта стала дорожать на фоне геополитических событий и связанного с ними повышенного спроса на крупяную продукцию. Цены поднимаются и на сырье, и на сами крупы.

Так, цены производителей гречки на 10 марта составили 87 700 рублей за тонну против 73 570 рублей на 28 февраля, риса - 57 000 рублей против 48 000 рублей, крупы "Геркулес" - 30 625 рублей против 28 010 рублей соответственно. Все цены - с НДС.

Оптовые цены (франко-склад продавца, с НДС) гречки на 10 марта составили 91 011 рублей за тонну против 82 931 рубля на 28 февраля, пшена - 31 102 рубля против 29 369 рублей, крупы "Геркулес" - 34 927 рублей против 32 821 рубля, отечественного риса - 54 484 рубля против 47 220 рублей за тонну соответственно.

"При этом рост цен на импортный рис оказался беспрецедентным и не имеющим даже близких по темпам аналогов в истории мониторинга ИКАР рынка круп, который проводится с 1998 года, - сказала Глазунова. - Основную роль в повышении сыграл валютный фактор. Импорт риса за сентябрь-январь прошлого сезона практически соответствовал ввозу за тот же период текущего сезона - 92 841 тонна и 92 874 тонны соответственно".

Так, цена вьетнамского и тайского риса, по данным на 10 марта, составила 102 333 рубля за тонну против соответственно 67 351 рубля и 68 340 рублей на 28 февраля.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году площади под основными крупяными культурами в РФ увеличатся. Так, посевы гречихи планируется расширить на 54,1 тысячи га, до более 1 млн га, риса - на 2,9 тысячи га, до 190,4 тысячи га, проса - на 52,7 тысячи га, до 353,2 тысячи га.