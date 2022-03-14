Фабрика итальянской Ferrero продолжит работать в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Во Владимирской области продолжает работу кондитерская фабрика итальянской Ferrero, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ферреро Руссия".

Там добавили, что компания приостановила в России второстепенные виды коммерческой деятельности, такие как размещение рекламы и промомероприятия.

"Мы решили временно приостановить второстепенные виды деятельности и планы развития в России, как и большинство других продовольственных компаний", - заявила на прошлой неделе Ferrero в связи с событиями на Украине.

Российское представительство компании Ferrero было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero представлена в России ЗАО "Ферреро Руссия". В 2008 году Ferrero приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству первой в России собственной фабрики во Владимирской области. В настоящее время на фабрике запущены производственные линии по выпуску Kinder Chocolate, конфет Raffaello, ореховой пасты Nutella, шоколадных яиц "Kinder Сюрприз".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ЗАО "Ферреро Руссия" в 2020 году сократилась на 0,1%, до 41,91 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 14,9%, до 6,21 млрд рублей, чистая прибыль - на 16,6%, до 4,58 млрд рублей.