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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Российская "дочка" итальянской Ferrero увеличила годовую чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ЗАО "Ферреро Руссия" (структура итальянской Ferrero) в 2022 году выросла в 1,6 раза, до 8,195 млрд рублей с 5,037 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Выручка компании повысилась на 7,2%, до 50,9 млрд рублей с 47,5 млрд рублей годом ранее. В том числе выручка от продажи готовой продукции увеличилась до 31,2 млрд рублей с 28,4 млрд рублей в 2021 году.

В 2022 году компания начислила членам совета директоров краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) на сумму 62 469 000 рублей против 175 843 000 рублей в 2021 году.

В марте 2022 года компания заявляла, что на фоне геополитической ситуации приостановила в России второстепенные виды коммерческой деятельности, такие как размещение рекламы и промомероприятия. Фабрика во Владимирской области продолжает работать.

Российское представительство компании Ferrero было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero представлена в России ЗАО "Ферреро Руссия", которое является официальным и единственным импортером продукции Ferrero в России. Компания производит и продает шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher и другими.

Ferrero Ферреро Руссия
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