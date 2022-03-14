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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Глава "Молдовагаза" заявил о полном расчете с "Газпромом" за февраль

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" полностью рассчиталась с российским "Газпромом" за февраль. Об этом сообщил в понедельник в своем телеграм-канале председатель правления АО Вадим Чебан.

"В понедельник АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с "Газпромом" за февральские поставки газа в республику. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику $43 млн за 50% текущего потребления (в качестве авансового платежа - ИФ)", - написал он.

Как сообщалось, "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно договору, "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась и в декабре. Оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, чтобы в срок сделать авансовые платежи.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, в январе - $647, в феврале – $564 за 1000 куб. метров, в марте – $547 за 1000 куб. метров. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом, с 1 января, еще на 40%.

Молдовагаз Вадим Чебан Газпром Молдавия

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