Среднесуточный экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте достиг максимума с августа

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2022 года (по данным за первые 15 дней) составил в среднем за сутки около 500 млн куб. м - это максимальный уровень за последние семь месяцев - с сентября 2021 года, следует из данных компании. Больше в пересчете на сутки в последнее время концерн экспортировал лишь в августе 2021 года (516 млн куб. м).

В январе 2022 года экспорт был в среднем 370 млн куб. м в сутки, в феврале вырос до 430 млн куб. м в сутки.

Причина такого поведения импортеров - в привлекательности отбора газа по контрактам с "Газпромом" в сравнении с покупками на спотовом рынке. Большая часть контрактов концерна привязана к индексу "на месяц вперед", значение которого в марте складывается на уровне около $930 за тысячу кубометров. Это почти в два раза ниже, чем котировки на спотовом рынке - $1750 (среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF) с начала марта.

Как сообщил "Газпром", "экспорт в страны дальнего зарубежья составил 30,7 млрд куб. м - на 28,5% (12,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", - заявляли в компании. Из этого следует, что за 15 дней марта экспорт составил 7,5 млрд куб. м.

В начале марта как в этом, так и в прошлом году ветрогенерация Европы сталкивается с маловетреной погодой. За 14 дней марта 2022 года ветроэнергетические установки обеспечили 14,3% выработки электроэнергии по ЕС, год назад этот показатель был 15%.

В России средняя температура воздуха за первую половину марта почти повторяет прошлогодний показатель, в Европе - теплее примерно на один градус.

С 1 января по 15 марта 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 111,5 млрд куб. м газа - на уровне аналогичного периода прошлого года. Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок в связи с теплой погодой в феврале снизились на 5,7% (4,8 млрд куб. м).

С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в девять европейских стран, в частности в Италию - на 51,7%, Польшу - на 71,8%, Хорватию - на 110,9%, Грецию - на 34,6%, Болгарию - на 24,4%, а также в Турцию - на 21,1%. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC, отдельно отмечает российский концерн.