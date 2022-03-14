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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

ЦБ РФ снизит лимиты на аукционах репо и депозитных аукционах "тонкой настройки" до 1 трлн руб.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России в условиях формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности 15 марта 2022 года проведет аукцион репо со сроком размещения средств на неделю, лимит по нему установит во вторник, говорится в сообщении регулятора. Первая часть сделок в рамках этого аукциона будет исполнена 16 марта, вторая - 23 марта 2022 года.

Кроме того, ЦБ продолжит проводить операции в рамках "тонкой настройки", но с 16 марта снизит лимит по ним с 3 трлн до 1 трлн рублей.

"Банк России продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы "тонкой настройки". При этом объем этих операций будет уменьшен в связи с сокращением масштабов перетоков ликвидности в банковском секторе. Начиная с 16 марта 2022 года Банк России будет проводить аукционы репо "тонкой настройки" в объеме 1 трлн рублей на срок один рабочий день с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а также депозитные аукционы "тонкой настройки" в объеме 1 трлн рублей на срок один рабочий день с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и по мере дальнейшей стабилизации ситуации возвращаться к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов.

ЦБ РФ

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