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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:36

ЦБ сохранит лимит аукционов репо "тонкой настройки" на уровне 3 трлн руб.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России передумал снижать лимит по аукционам репо в рамках "тонкой настройки" из-за повышенного спроса банков на ликвидность.

Как говорится в сообщении ЦБ, для удовлетворения потребности всех банков в рублевой ликвидности регулятор принял решение продолжить ежедневно по рабочим дням проводить аукционы репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей на срок один рабочий день.

Лимит депозитных аукционов "тонкой настройки" со сроком размещения средств на один день будет снижен, как и планировалось, с 3 трлн рублей до 1 трлн рублей.

ЦБ накануне сообщил, что с 16 марта максимальный объем средств на однодневных аукционах репо и депозитных аукционах, проводимых в рамках "тонкой настройки", будет снижен до 1 трлн рублей.

Регулятор передумал снижать лимит по однодневному репо из-за высокого спроса банков на недельном аукционе репо.

Спрос банков на проведенном во вторник аукционе репо со сроком размещения средств на одну неделю превысил 4,3 трлн рублей при лимите в 3 трлн рублей.

Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ РФ

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