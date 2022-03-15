Газопровод "Ямал-Европа" готовится к переходу в реверсный режим

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Физический поток газа по магистрали "Ямал-Европа" в прямом направлении (из России в Германию) утром 15 марта резко сократился на входе в ГТС ФРГ.

Далее, в соответствии с актуальными заявками на транспортировку, газопровод должен перейти в реверсный режим и качать газ из Германии в Польшу, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

С конца февраля газопровод работал в переменном режиме - транспортировал газ днем в Польшу, ночью в Германию. С 9 марта наладился прямой непрерывный поток газа с востока на запад.

15 марта "Газпром" не заказал транспорт газа по "Ямалу-Европе" ни на регулярной сессии бронирований (прошлым вечером), ни на дополнительной (ночью).

По мере наступления весны в Европе становится теплее, отступают ночные заморозки, которые сильнее всего влияли на потребление газа.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на наступившей неделе опять снижается. Если на прошлой неделе (с 7 по 13 марта) вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то в понедельник 14 марта он упал до 14%, показывают данные ассоциации WindEurope. Прогноз погоды на ближайшие дни обещает спокойную маловетреную погоду.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Через Украину во вторник, как ожидается, транзитный поток российского газа сохранится на прежнем максимальном уровне. По данным "Оператора ГТС Украины", номинация на 15 марта составляет 109,6 млн куб. м, заявка на 14 марта была 109,4 млн куб. м.