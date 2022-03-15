Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Газопровод "Ямал-Европа" готовится к переходу в реверсный режим

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Физический поток газа по магистрали "Ямал-Европа" в прямом направлении (из России в Германию) утром 15 марта резко сократился на входе в ГТС ФРГ.

Далее, в соответствии с актуальными заявками на транспортировку, газопровод должен перейти в реверсный режим и качать газ из Германии в Польшу, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

С конца февраля газопровод работал в переменном режиме - транспортировал газ днем в Польшу, ночью в Германию. С 9 марта наладился прямой непрерывный поток газа с востока на запад.

15 марта "Газпром" не заказал транспорт газа по "Ямалу-Европе" ни на регулярной сессии бронирований (прошлым вечером), ни на дополнительной (ночью).

По мере наступления весны в Европе становится теплее, отступают ночные заморозки, которые сильнее всего влияли на потребление газа.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на наступившей неделе опять снижается. Если на прошлой неделе (с 7 по 13 марта) вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то в понедельник 14 марта он упал до 14%, показывают данные ассоциации WindEurope. Прогноз погоды на ближайшие дни обещает спокойную маловетреную погоду.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Через Украину во вторник, как ожидается, транзитный поток российского газа сохранится на прежнем максимальном уровне. По данным "Оператора ГТС Украины", номинация на 15 марта составляет 109,6 млн куб. м, заявка на 14 марта была 109,4 млн куб. м.

Газпром Ямал-Европа Германия Украина Gascade Польша Северный поток ГТС Украины

Новости по теме

Новости

Рейс "Екатеринбург-Худжанд" задержан на 14 часов из-за перерегистрации самолета

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Япония приложит усилия по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Korean Air приостановила полеты в Москву и Владивосток

Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });