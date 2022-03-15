Британский премьер призвал избавиться от зависимости от российского газа и нефти

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Запад совершил ошибку, продолжая полагаться на поставки российского газа и нефти после 2014 года, ему необходимо покончить с этой зависимостью, считает британский премьер-министр Борис Джонсон. Он написал об этом в статье для Daily Telegraph.

"Экономические отношения не просто возобновились (после 2014 года - ИФ), они активизировались, и Запад начал принимать больше российского газа, чем когда-либо раньше, став более зависимым от доброй воли Путина и более подверженным капризам мировых цен на газ и нефть", - говорится в публикации.

Джонсон назвал решение Запада восстановить стабильные экономические отношения с Россией после присоединения Крыма "ужасной ошибкой".

"Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может подвергаться этому постоянному шантажу", - добавил он.

По словам Джонсона, российские запасы углеводородов - это не только сила, но с другой стороны, это слабость.

"Россия производит немногое из того, что хочет покупать остальной мир. Если мир сможет покончить с зависимостью от российской нефти и газа, мы сможем лишить его (президента - ИФ) денег, разрушить его стратегию", - полагает он.

Джонсон пообещал, что новая стратегия энергетической безопасности будет обнародована правительством в конце этого месяца. Он напомнил, что США объявили, что запрещают импорт российской нефти, и пообещал, что Великобритания сделает то же самое, однако признал, что страну ожидает нелегкий период адаптации к другим источникам энергоносителей.

Ранее британские СМИ сообщали, что на этой неделе Джонсон посетит Саудовскую Аравию. Он надеется убедить королевство увеличить собственное производство нефти и газа.