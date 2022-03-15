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Индия изучает возможность закупок российской нефти с дисконтом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Индия, третий по величине потребитель энергоносителей в мире, рассматривает возможность закупок нефти в России с дисконтом, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на заявление министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури.

"Переговоры ведутся. Есть ряд вопросов, которые нужно изучить, например, сколько есть свободной нефти у России или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут прийти на рынок. Кроме того, есть вопросы, связанные со страхованием и фрахтом, а также множество других деталей, включая порядок производства расчётов", - сказал министр.

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Кроме того, Хардип Сингх Пури выразил надежду на возобновление экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана, а также на увеличение добычи в странах ОПЕК+ на фоне резкого скачка нефтяных котировок.

"Мы надеемся и ожидаем, что нефть не только из Венесуэлы, но и других стран, находящихся под санкциями, будет доступна", - отметил он, добавив, что Индия начнет вести переговоры о поставках нефти из Венесуэлы и Ирана только после того, как с них будут сняты санкции.

Министр добавил, что "власти Индии внимательно следят за мировыми рынками энергоносителей, а также за возможными перебоями поставок в результате геополитических событий".

Индия Россия нефть

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