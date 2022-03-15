Торги никелем на Лондонской бирже металлов возобновятся 16 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) возобновит торги никелем в среду в 8 утра по местному времени (11:00 по Москве), говорится в сообщении биржи.

Торги никелем на Лондонской бирже металлов (LME) были приостановлены в прошлый вторник после роста цен почти в три раза за две сессии. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года.

Биржа также вводит дневные лимиты колебаний цен для металлов в размере 15% от цены закрытия предыдущей сессии. Для никеля этот лимит установлен на уровне 5%.

Кроме того, поставки никеля по контрактам, заключенным до среды, со сроками поставки с 16 по 22 марта, будут перенесены на 23 марта.

Накануне китайская Tsingshan Holding Group, один из ведущих мировых производителей никеля, сообщила о соглашении с банками, которые пообещали не закрывать в принудительном порядке короткие позиции компании в никеле. В свою очередь компания обязалась постепенно сократить свою короткую позицию, используемую для хеджирования рисков.

В начале прошлого года Tsingshan начала наращивать короткую позицию в никеле, опасаясь резкого падения цен, писала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Размер этой позиции достиг эквивалента продажи 190 тыс. тонн никеля на LME, что по ценам на закрытие торгов в прошлый понедельник составляло примерно $9,1 млрд.