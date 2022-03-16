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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

LME остановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME), возобновившая торги никелем в среду, вновь остановила их спустя несколько минут после старта, объяснив это технической проблемой.

Фьючерсы на никель после открытия рынка подешевели на 5%, что является новым лимитом движения цены контрактов в ходе одной сессии. В общей сложности было проведено 206 сделок по покупке/продаже 1236 тонн никеля прежде, чем LME остановила торги.

"Сейчас мы вынуждены приостановить торги, чтобы исследовать возможную техническую проблему с нижней границей ценового диапазона", - сообщила биржа.

Большинство сделок были совершены по цене $45590 за тонну, отмечает агентство Bloomberg. Однако некоторые транзакции прошли по более низкой цене, что означает падение свыше 5%, в связи с чем эти сделки могут быть отменены биржей.

Как сообщалось, торги никелем на LME были приостановлены 8 марта, когда цена металла превысила $100 тыс. за тонну. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года.

Спустя неделю, 15 марта, биржа объявила о намерении возобновить торги, установив 5%-ный дневной лимит колебаний цен на никель.

Фьючерсы на никель в Шанхае, которые продолжали торговаться все это время, завершили торги в среду на уровне 235,2 тыс. юаней за тонну ($37048), подорожав на 8,6%.

Лондонская биржа металлов

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