В Ульяновской области остановили работу пять предприятий с иностранным капиталом

Завод Bridgestone в Ульяновске Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пять ульяновских предприятий с участием иностранного капитала приостановили работу. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании во вторник, которое транслировалось онлайн.

По его информации, приостановили работу ульяновские заводы компаний DMG Mori (станкостроение), Hempel (лакокрасочная продукция), Nemak (автокомпоненты), Skamol (теплоизоляционные материалы), Bridgestone (автомобильные шины).

"Однако ни одно из этих предприятий не сокращает сотрудников, продолжает выплату заработной платы и сохраняет социальные обязательства", - сказал губернатор.

При этом он попросил агентство по управлению человеческим потенциалом Ульяновской области контролировать ситуацию и продумать возможную маршрутизацию сотрудников на другие предприятия региона, где в них есть потребность в связи с "намечающимся увеличением производства российской продукции".

"Повторюсь, это превентивная мера. В настоящее время ни одно из приостановивших работу предприятий не планирует высвобождение сотрудников, а, напротив, намерено сохранить коллективы в полном объеме. В то же время компания Martur (Турция, производство автокресел - ИФ), находящаяся во временном плановом простое, с 18 марта возобновляет свою работу. Это, безусловно, отрадный фактор", - сказал Русских.

Японско-германский концерн DMG Mori Seiki открыл станкостроительный завод в Ульяновске в 2015 году. Планировалось создание 250 рабочих мест.

Компания Hempel (Дания) в 2016 году начала производство краски в Ульяновске. Проектная мощность ульяновского завода Hempel составляет около 16 млн литров краски ежегодно, говорится на сайте компании.

Компания Nemak (Мексика) в сентябре 2015 года ввела в эксплуатацию в Ульяновске на территории индустриального парка "Заволжье" завод по производству автомобильных компонентов, который стал первым проектом корпорации в России. Завод "Немак Рус" осуществляет выпуск головок и блоков цилиндров двигателя. Клиентами компании являются ведущие мировые автопроизводители, среди них компании Volkswagen и Skoda. На производстве заняты около 200 человек.

Ульяновское предприятие ООО "Скамол Рус" датской компании Skamol A/S выпускает пенодиатомитовые изделия – плиты и кирпичи, предназначенные для тепловой изоляции сооружений, промышленного оборудования (плавильных печей, котлов, трубопроводов), теплоизолирующие плиты, а также огнеупорные материалы. Продукция поступает на рынок под маркой Skamol. На заводе работает более 200 человек.

Японский концерн Bridgestone начал производство шин в Ульяновске в мае 2017 года. Мощность предприятия – до 2 млн шин в год.