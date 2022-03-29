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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Чиновники допустили национализацию станкозавода DMG Mori в Ульяновске

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Компания DMG Mori "по политическим причинам" решила полностью прекратить работу станкостроительного завода в Ульяновске, сообщили "Интерфаксу" в Корпорации развития Ульяновской области.

"Оборудование вывозиться не будет, сохранится на территории завода. В соответствии с российским законодательством предприятие будет подлежать национализации", - сказал представитель корпорации.

Корпорация и региональное Агентство по развитию человеческого потенциала займутся перераспределением работников остановленных предприятий, в том числе завода DMG Mori.

Компании, которые ранее временно остановили работу своих производств в Ульяновской области - Bridgestone (автомобильные шины), Nemak (автокомпоненты), Hempel (лакокрасочная продукция), - были вынуждены сделать это из-за проблем с поставками сырья и комплектующих либо из-за остановки крупных предприятий-заказчиков, отмечается в сообщении. Эти компании по-прежнему сохраняют трудовые коллективы и продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам.

Японо-германский концерн DMG Mori Seiki открыл станкостроительный завод в Ульяновске в 2015 году. Планировалось создание 250 рабочих мест.

DMG Mori Япония Ульяновская область Bridgestone
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