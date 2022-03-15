ЕС с партнерами по ВТО лишит РФ режима наибольшего благоприятствования на своих рынках

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник, что Евросоюз вместе с рядом других членов Всемирной торговой организации (ВТО) договорился отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

"Это приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО. Такие действия против России защищают основные интересы безопасности ЕС и его партнеров в свете неспровоцированной, преднамеренной и неоправданной агрессии России против Украины при содействии Белоруссии", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии, которая приветствовала решение совета.

В документе утверждается, что эти меры "полностью обоснованы в соответствии с законодательством ВТО".