Япония лишит РФ режима наибольшего благоприятствования в торговле и предметов роскоши

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций против России. В частности, страна запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил в среду Bloomberg.

Кроме того, Кисида сообщил, что Япония в рамках санкций заморозит еще больше российских активов.

Ранее похожие меры в отношении РФ приняли США и Евросоюз.