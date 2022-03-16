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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Япония лишит РФ режима наибольшего благоприятствования в торговле и предметов роскоши

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций против России. В частности, страна запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил в среду Bloomberg.

Кроме того, Кисида сообщил, что Япония в рамках санкций заморозит еще больше российских активов.

Ранее похожие меры в отношении РФ приняли США и Евросоюз.

Япония РФ

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