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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:00

"Зарубежнефть" не смогла продать шесть партий нефти на тендере

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты тендера.

Общий объем предлагаемой к реализации нефти составлял 600 тыс. т. с отгрузкой во втором квартале. Иных подробностей российская компания в документации к торгам не привела.

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Первоначально тендеры должны были состояться в конце февраля. Позже компания перенесла окончание подачи заявок на 9 марта.

Ранее с проблемами в продаже нефти на споте столкнулся "Сургутнефтегаз". В частности, компания в начале марта выставила на продажу восемь партий из балтийских портов "Транснефти", однако никто из покупателей даже не заявился на тендер.

Источники "Интерфакса" сообщали, что покупатели не могут найти танкеры для отгрузки сырья, поскольку судовладельцы опасаются совершать операции, связанные с российской нефтью.

Зарубежнефть нефть

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