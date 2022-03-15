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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

ЦБ остановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения

ЦБ остановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России с 15 марта приостанавливает покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения, говорится в сообщении ЦБ.

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"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций", - отмечает Банк России.

ЦБ РФ возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов 28 февраля 2022 года, спустя почти два года после приостановки этих операций. Покупку золота на рынке регулятор приостановил с 1 апреля 2020 года.

Банк России активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок.

ЦБ РФ

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