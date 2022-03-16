Крупнейшие банки РФ отметили рост спроса физлиц на обезличенные металлические счета

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки зафиксировали рост спроса физлиц на обезличенные металлические счета (ОМС): объем средств на них в Сбербанке достиг 315 млрд рублей, в ВТБ превышает 87 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Сбербанка, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты открыли в 6,25 раза больше ОМС, чем за предшествующие две недели. Всего с начала года новые металлические счета в Сбербанке открыли 50 тыс. человек.

Клиенты ВТБ за первые две недели марта открыли почти в пять раз больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели, отмечается в сообщении этой кредитной организации. Всего с начала года клиенты ВТБ открыли свыше 57 тыс. обезличенных металлических счетов. При этом в феврале количество клиентов, воспользовавшихся этим инструментом, на 59% превысило показатель января, а число новых счетов выросло на 64%, подчеркивает ВТБ.

Самым популярным металлом традиционно оказалось золото: на него в марте в ВТБ пришлось 43% вновь открытых счетов и 65% объема вложений. На втором месте серебро - 24% и 17% соответственно. Еще 17% счетов открывалось в палладии, 16% - в платине, на них пришлось 12% и 6% объема размещений, отмечает банк. Всего на ОМС в золоте в ВТБ приходится свыше 71 млрд рублей, в серебре - более 12 млрд рублей.

Сбербанк отмечает, что минимальный объем металла, доступный к покупке, составляет 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Кроме того, растет также спрос физлиц на слитки в драгоценных металлах, в основном после отмены НДС на этот актив.

Президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, который отменяет с 1 марта 20%-ный НДС при продаже драгоценных металлов в слитках физическим лицам.

"Драгоценные металлы - традиционный защитный актив, который помогает чувствовать себя уверенно в любой экономической ситуации. Сейчас наши клиенты чаще хотят получить физический гарант сохранности своих накоплений, а слитки - отличный инструмент для этого", - отмечал ранее директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков (его слова приводились в сообщении кредитной организации).

Сбербанк планировал увеличить количество офисов банка, уполномоченных на продажу слитков, чтобы удовлетворить возросший спрос, подчеркивал Широков.

Сейчас у Сбербанка три офиса в Москве, где можно купить и продать слитки драгоценных металлов. В одном из них в среду наблюдались большие очереди из желающих приобрести металл в физическом виде, в основном золото. "Интерфакс" направил запрос в Сбербанк.

В ВТБ, лидирующем по объему драгметаллов на балансе, пока золото можно купить только на обезличенные металлические счета (не в слитках).

Банк России с 15 марта 2022 года приостановил покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения на этот металл.