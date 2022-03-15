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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Сеть кинотеатров AMC Entertainment внезапно купила 22% золотодобывающей компании

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. приобретает 22% золотодобывающей компании Hycroft Mining Holding Corp., говорится в сообщении AMC.

Аналогичную долю приобретет инвестор Эрик Спротт. Совокупный объем инвестиций оценивается в $56 млн.

Hycroft Mining владеет золотым прииском в штате Невада. Запасы золота на месторождении оцениваются в 15 млн унций, серебра - в 600 млн унций.

Глава AMC Entertainment Адам Арон назвал сделку "потрясающей возможностью укрепить и обогатить нашу компанию, тем самым создать стоимость для наших акционеров".

При этом он допустил, что многим инвесторам покупка сетью кинотеатров золотодобывающих активов может показаться странной, но отметил, что у AMC есть опыт работы в условиях дефицита ликвидности, укрепления баланса и коммуникаций с частными инвесторами, который поможет Hycroft справиться с аналогичными проблемами.

Акции AMC растут на 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник, цена бумаг Hycroft взлетела на 88%.

AMC Entertainment Holdings

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