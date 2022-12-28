СЕО сети кинотеатров AMC отказался от повышения зарплаты и бонусов в 2023 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор сети кинотеатров AMC Entertainment Адам Арон отказался от увеличения базовой зарплаты и бонусов в 2023 году на фоне падения акций компании. Он сообщил об этом в твиттере.

"У нас рекордная инфляция за 40 лет, и поэтому в 2023 году компании будут сильно повышать зарплаты, - написал Арон. - Но я не хочу прибавки, когда наши акционеры страдают. Поэтому я рекомендовал совету директоров AMC заморозить как денежные выплаты, так и выплаты в виде акций в 2023 году. НИКАКОГО ПОВЫШЕНИЯ".

Его примеру последуют 15 из 20 топ-менеджеров компании, сказал Арон.

"Когда гендиректор "просит", руководители обычно соглашаются. Я искренне благодарю их за это. У нас очень самоотверженная команда", - отметил он.

Зарплаты рядовым сотрудникам AMC он пообещал повысить.

"Да, безусловно да. Мы просим пойти на финансовые жертвы только самых высокопоставленных руководителей", - написал Арон, отвечая на вопрос пользователя сети.

Рыночная стоимость AMC с начала текущего года упала на три четверти (76%), до $2,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 20%. AMC - крупнейшая в мире сеть кинотеатров примерно с 10,5 тысячи экранов на 940 площадках по всему миру.

На прошлой неделе компания сообщила о намерении провести консолидацию акций с коэффициентом "1 к 10" и привлечь $110 млн за счет выпуска привилегированных акций в пользу Antara Capital LP.