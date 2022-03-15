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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Герман Хан и Алексей Кузьмичёв вышли из состава акционеров Альфа-банка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Альфа-банк объявил об изменении в структуре акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичёв вышли из числа совладельцев кредитной организации.

Теперь у банка пять миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей: UniCredit S.p.A., Фонд исследования раковых заболеваний (The Mark Foundation for Cancer Research), Михаил Фридман, Пётр Авен, Андрей Косогов.

Великобритания во вторник ввела санкции в отношении Хана, Авена и Фридмана. Двое последних уже находятся в санкционных списках ЕС.

Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings. До сегодняшнего заявления доли владения в ABH Holdings распределялись следующим образом: Авену принадлежало 12,4%, Фридману - 32,9%, Хану - 21%, Алексею Кузьмичеву - 16,3%, UniCredit S.p.A. - 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research - 3,9%, Андрею Косогову - 3,7%.

Помимо изменений в составе акционеров банка планируются перестановки и в совете директоров: из совета выйдут Фридман и Авен, а также двое независимых директоров - сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, а также сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.

В начале марта Фридман, Авен и другие акционеры лишились контроля над украинским банком "Альфа-банк Украина". Контроль был передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Новая администрация планирует переименовать банк в Sense.

Альфа-банк Герман Хан Алексей Кузьмичёв

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