Британия ввела санкции против Мишустина, Собянина, Медведева и Пескова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В обновленный британский санкционный список попали около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьер РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Также во вторник в санкционный список Великобритании были внесены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев. Также в списке значится предприниматель Роман Ротенберг и сын бизнесмена Аркадия Ротенберга - Павел. Санкции также были введены против бизнесмена Дмитрия Мазепина, а также представителя МИД РФ Марии Захаровой, журналиста Владимира Соловьева, гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на посещение Великобритании.

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