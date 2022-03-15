Эксперты сообщают об обвале российского рынка грузовых авиаперевозок из-за санкций. Обзор

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Западные санкции против российской авиаотрасли привели к сокрушительным последствиям не только для пассажирских перевозок, но и для грузовых, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. Крупнейшая группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр", по их данным, уже приостановила все международные рейсы, оставшиеся авиакомпании продолжают полеты с использованием немногочисленных лайнеров отечественного производства. Основным бенефициаром ситуации стали турецкие перевозчики.

Отрезаны от мира

Традиционно грузы перевозятся либо в багажных отсеках пассажирских самолетов, либо отдельными грузовыми лайнерами. Еще до введения санкций пассажирский сегмент не успел восстановиться до допандемийных значений - как в объемах, так и в части ценообразования, отмечает гендиректор транспортного агентства "Суперчартер" (входит в логистический альянс АСЕХ) Дмитрий Никулин. Грузовых рейсов во время пандемии, по его словам, стало больше, но недостаточно для того, чтобы цены на перевозку снизились до доковидного уровня.

"Если говорить о текущей ситуации (после введения антироссийских санкций - ИФ), обвалилось все: и пассажирских, и грузовых рейсов стало гораздо меньше. Продолжают летать авиакомпании, имеющие в своем флоте самолеты, на которые не распространяются международные ограничения. Это в первую очередь воздушные суда российского производства. В частности, если говорить о грузовых самолетах, это как правило советская техника - Ил-76 и произведенные в 90-х и "нулевых" Ту-204 в грузовом варианте. Но таких самолетов очень мало, и это первое, что влияет на текущую ситуацию", - сказал Никулин "Интерфаксу".

Второй фактор, по его мнению, - то, что российским авиакомпаниям запретили полеты на любых воздушных судах в государства Западной Европы и примкнувшие к их ограничениям страны Азии, "с которыми Россию связывал значительный грузопоток".

"Если говорить о наших грузовых перевозчиках, основной объем грузов ранее перевозила группа "Волга-Днепр". По открытым данным, которые мы видим, авиакомпании группы (объединяет одноименную компанию, AirBridgeCargo и "Атран" - ИФ) полностью прекратили международные перелеты", - сказал Никулин.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Волги-Днепра".

Рано хоронить

Санкционные ограничения затронули все индустрии и секторы бизнеса в России, и рынок грузоперевозок не стал исключением, соглашается представитель грузовой авиакомпании "Авиастар-Ту".

"Какие-то наши европейские партнеры приостанавливают сотрудничество ввиду объективных причин. Но у нас есть три самолета Ту-204, которые продолжают выполнять международные перевозки", - сообщил представитель компании "Интерфаксу".

Он добавил, что ценовая политика перевозчика пока не менялась, но в будущем будет зависеть от цен на авиакеросин.

"Стоимость логистических услуг зависит от множества факторов. Ключевым является стоимость керосина. Если она не пойдет вверх, то мы сможем сохранить уровень своих цен и в дальнейшем", - добавил собеседник.

Отвечая на вопрос о перспективах рынка, представитель "Авиастар-Ту" отметил, что "работать так, как раньше, ни у кого не получится". Тем не менее, "говорить о банкротстве российских авиакомпаний еще рано", считают в компании.

По данным Росавиации, объем грузов и почты, перевезенных российскими авиакомпаниями в 2021 году, подскочил относительно 2020 года на 26%, до 1,48 млн тонн. Лидером статистики была AirBridgeCargo, которая перевезла 639 тыс. тонн: в сравнении с показателем 2020 года это больше на 21%. На втором месте - "Аэрофлот" (187,2 тыс. тонн, +18%), третью строчку заняла авиакомпания Sky Gates - ее результаты в статистике не приведены. На четвертом месте крупнейших грузоперевозчиков - S7 (77,2 тыс. тонн, +23%), замыкает топ-5 авиакомпания "Авиастар-Ту" (66 тыс. тонн, +43%).

15 крупнейших по объему грузоперевозок авиакомпаний РФ за 2021 год*

Название авиакомпании Объем грузоперевозок, тонн Динамика к 2020 году AirBridgeCargo 638 947 +21% "Аэрофлот - российские авиалинии" 187 197 +18% Sky Gates *** *** S7 77 154 +23% "Авиастар-Ту" 66 028 +43% "Победа" 64 964 +47% "Атран" 58 848 +63% "Россия" 46 202 +42% NordWind 27 659 +166% "Волга-Днепр" 26 782 +13% "Уральские авиалинии" 23 605 -31% iFly *** *** "Абакан Эйр" 19 434 +11% "ЮТэйр" 16 687 +9% "Ерофей" *** *** Итого по 15 авиакомпаниям 1 382 915 +26%

*Данные Росавиации

Турция перелетала Китай

Основной объем авиаперевозок пассажиров и грузов за рубеж сейчас выполняют авиакомпании стран, которые не примкнули к американским и европейских санкциям, поэтому их можно назвать бенефициарами текущей ситуации, отмечает Никулин из "Суперчартера".

"Прежде всего это турецкие авиакомпании, которые на фоне повышенного спроса увеличили емкости на Россию, и сейчас перевозят, наверное, основную долю международных грузов в/из России, - сказал эксперт. - Но даже они очень внимательно смотрят на номенклатуру отправляемых товаров - видимо, с тем, чтобы они соответствовали текущим ограничениям стран, в которые эти грузы отправляются".

Китайские авиакомпании, по словам Никулина, тоже продолжают летать в РФ, но в меньшем масштабе, чем турецкие. Так называемые грузопассажирские рейсы, по его данным, приостановились почти по всем направлениям пропорционально сокращению "обычных" рейсов, кроме единичных рейсов в Китай. На этом фоне ожидается увеличение таких рейсов в Россию самолетами третьих стран, считает он.

Еще немного полетаем

Перевозки внутри РФ продолжатся, но их будет меньше, полагают эксперты. При этом перетока традиционных авиагрузов на другие виды транспорта они не ожидают.

"Авиатранспортом по РФ перевозятся грузы, в том числе в города, почти полностью зависящие от авиаперевозок - например Норильск, Анадырь, Певек, - отмечает Никулин. - Также авиатранспортом доставляются грузы на значительные расстояния, где замена воздушного транспорта на наземный приведет к критическим срывам сроков доставки. Для скоропортящихся товаров авиация останется единственным решением".

Из-за закрытия международных направлений у авиакомпаний появится больше провозных емкостей для перевозок внутри России, что, по мнению эксперта, в итоге должно сбалансировать цены на авиаперевозки.

В то же время, отмечает Никулин, по заявлениям некоторых авиакомпаний, имеющегося ресурса воздушных судов хватит на несколько месяцев работы, и далее возникнут сложности с их техобслуживанием. "Если санкции будут длительными, ожидается, что возникнут сложности с поддержанием летной годности самолетов", - констатирует он.

Санкции на практике

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации как минимум до 20 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

Ряд российских авиакомпаний, тем не менее, продолжили летать в открытые для них страны, используя "санкционные" самолеты. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом, после чего Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить международные рейсы. Ограничения не затрагивают компании, у которых отсутствуют "риски ареста или задержания" авиатехники, отмечало ведомство. Полеты за рубеж, исходя из рекомендаций Росавиации, могут продолжать зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр".