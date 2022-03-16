BMW ухудшила оценку рентабельности автоподразделения из-за Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG ожидает снижения рентабельности автомобильного подразделения в 2022 году из-за событий вокруг Украины, при этом прибыль группы должна существенно вырасти благодаря консолидации китайского СП. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Маржа прибыли автомобильного подразделения BMW до вычета процентов и налогов будет находиться в диапазоне 7-9% в этом году по сравнению с 10,3% в 2021 году, говорится в сообщении компании. Ранее планировалось, что показатель составит 8-10%.

BMW заявила, что события в Восточной Европе привели к ограничениям в работе ее производственной сети, и такая ситуация будет сохраняться в ближайшие недели. Автопроизводитель пообещал попытаться свести к минимуму сбои и продолжать закупать детали, которые выпускаются в западной части Украины.

В связи с этим BMW ожидает, что поставки автомобилей в 2022 году будут на том же уровне, что и в прошлом году. Прежде предполагалось, что они будут несколько выше.

"Ситуация остается чрезвычайно динамичной, что затрудняет предоставление точных прогнозов на 2022 год", - заявили в компании.

Между тем положительное влияние на прибыль автоконцерна окажет увеличение доли BMW в совместном предприятии с китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd. до 75% с 50%. Теперь финансовые показатели СП BMW Brilliance Automotive Ltd. будут полностью учтены в финансовой отчетности германской компании, это окажет единовременный положительный эффект в размере около 5 млрд евро.

Капитализация BMW с начала 2022 года упала на 12,5%, в то время как фондовый индекс DAX потерял 9,6% за этот период.