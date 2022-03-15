Инвесторы ждут торгов на Мосбирже в надежде на определение ценовых ориентиров. Обзор

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы российского рынка ценных бумаг ожидают принятия решения регуляторами о возобновлении торгов в фондовой секции Мосбиржи в надежде на определение новых ценовых уровней после обвального падения в конце февраля и объявления "каникул". Неизбежное продолжение падения в момент открытия рынка может создать возможности для покупок тем инвесторам, кто готов рискнуть в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию из-за ее военной операции на Украине и столь же беспрецедентной неопределенности будущего, отмечают опрошенные "Интерфаксом" профучастники российского рынка.

Торгов на фондовом рынке "Московской биржи" нет с 28 февраля, о чем недавно с удовлетворением напомнил в своем выступлении президент США Джозеф Байден. А на эту неделю ЦБ РФ, ранее объявлявший решения ежедневно, продлил "каникулы" заранее, сразу на все пять рабочих дней. В то же время проводятся торги на валютном и денежном рынках, рынке репо "Московской биржи", которые начинаются в 10:00 по Москве. Режим работы биржи на неделю с 21 по 25 марта Банк России пока не объявлял.

Целесообразность "каникул" на фондовом рынке

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, "приостановка фондовых торгов стала логичным действием на фоне обвального падения рынка и панического ухода денег в валюту". "С одной стороны, можно говорить о том, что рынок лишился объективности, но, с другой, нет никакого смысла доводить котировки до смешных значений вроде падения показателя "цена/прибыль" ниже 1. Плюс ко всему, образовалась неразбериха с маржинальными позициями и взаимозачетами, как у обычных инвесторов, так и у некоторых брокеров. Соответственно, перерыв в торгах позволит рынку успокоиться, ситуации получить какое-то логичное развитие, а контрагентам разгрести взаимные обязательства", - считает он.

Кочетков также отметил, что остановка торгов акциями не имеет прямого воздействия на экономику, а вот отключение валютных торгов привело бы к негативным последствиям в обслуживании экспортно-импортных операций. "Как известно, для импортеров валютные торги не обременяются разного рода дополнительными комиссиями. Соответственно, работа валютной и денежной секции необходима для обслуживания экономики, а торги акциями можно пока поставить на "паузу", чтобы не гонять впустую значения индексов без всякой привязки к реальным показателям", - сказал он.

Как отмечает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин, катастрофический обвал рынка акций 24 февраля нанес серьезный урон брокерским компаниям. "Резкое падение рынка и дискретные аукционы уничтожили счета многих клиентов, предпочитавших маржинальное кредитование (то есть "плечи"). Они потеряли не только свои деньги, но и остались должны брокерам. Часть этих долгов будет невозвратной, значит, это убыток брокера. Кроме того, возможны значительные убытки по внутренним операциям брокеров. Скорее всего ЦБ в период закрытых торгов пытается спасти брокеров от банкротства и тем самым не допустить новой волны паники на рынке. Также во время передышки можно спокойно согласовать на юридическом уровне помощь российскому рынку. Например, участие ФНБ и ПФР в выкупе упавших акций, байбэков для компаний и т.д.", - считает он.

Персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Павел Макаров полагает правильным решение ЦБ приостановить торги на фондовом рынке, "так как сохранялся потенциальный отток нерезидентов с рынка, который мог поддержать дальнейшие эмоциональные распродажи и у местных инвесторов, что могло содействовать серьезным потерям на маржин-коллах".

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, однозначно хороших решений тут нет: "закрывать фондовый рынок на каникулы – это плохо, но и открывать его в момент, когда идут активные боевые действия на Украине и происходит паническое бегство иностранных инвесторов – тоже не вариант". "У участников рынка обесценились залоги, ряд финансовых компаний находится в очень непростой ситуации, при этом они остаются добросовестными участниками рынка. Если открыть торги уже завтра, то часть компаний может обанкротиться и потащит вниз другие компании, пострадают клиенты. Денежные власти ищут выход из этой ситуации", - отмечает аналитик.

"Главная проблема не в рынке акций, а в рынке облигаций, в частности, в евробондах. Запад считает, что Россия находится в преддефолтном состоянии, российские денежные власти готовы платить по всем обязательствам, но некоторым кредиторам – в рублях. Одним из выходов стал бы перевод еврооблигаций на стороннюю площадку, где можно было их котировать по приемлемым для участников рынка ценам, но без права покупки или продажи. Так можно избежать банкротства компаний. Также есть проблема со структурными продуктами: очень часто в них "зашиты" инструменты, которые сейчас не доступны, и не понятно, что с этим делать. Как только выход будет найден, торги откроются, но по ограниченному числу инструментов", - считает Верников.

Заместитель гендиректора по активным операциям ИК "Велес-Капитал" Евгений Шиленков считает правильным решение ЦБ закрыть фондовый рынок, потому что во время военной операции на Украине "рынки будут очень волатильными, и большое количество участников торгов, скорее всего, пострадает из-за "маржин-коллов". "Все системы риск-менеджмента находятся под ударом, включая даже систему риск-менеджмента биржи. Торги акциями не надо было открывать уже 24 февраля. Торги валютой при этом всегда должны продолжаться, так как у них есть не только спекулятивная, но и прикладная составляющая", - считает он.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов также считает решение ЦБ правильным по отношению к деятельности основных организаций, регулирующих фондовый рынок, в первую очередь, Мосбиржи. "У ряда участников рынка и экспертов остаются вопросы относительно нерешительности организатора торгов, поскольку торги нужно было приостанавливать уже в ходе падения 22-24 февраля, в то время как на "Мосбирже" просто расширяли коридоры предельно допустимого изменения цен при падении. Вполне возможно, что принудительное закрытие торгов на некоторое время отчасти сгладило масштабы того падения", - полагает эксперт.

"Цели ЦБ РФ вполне понятны – сохранить капитализацию российского фондового рынка и избежать общей паники. Выпускать пар из топки разогнавшегося под горку паровоза необходимо частями, чтобы избежать взрыва котла. Однако текущая пауза, образовавшаяся на фондовом рынке страны, скорее сравнима с ремонтом всего котла", - считает Блинов.

С другой стороны, по мнению Блинова, российский финансовый рынок интегрирован в мировую систему финансов и продолжительные "каникулы" скорее приносят больше вреда, чем оздоровления. "Например, в период технического дефолта 1998 года такой длительной приостановки торгов не было, и фондовый рынок сам нашел в себе силы к реинкарнации, нащупав "дно". Возможно, сравнение не очень подходит к текущим первопричинам падения рынка, тем не менее, все рычаги влияния остаются в руках Мосбиржи и ЦБ РФ. Сохранение возможности расчетов по валюте и закрытие фондовой секции на несколько недель можно назвать непопулярной мерой, однако она, вероятно, все же направлена на выход из сложившейся ситуации с меньшими потерями", - полагает аналитик.

По оценке директора департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокера "Вектор Икс" Сергея Звенигородского, торги на фондовом рынке "были приостановлены для защиты отечественных участников рынка и усложнению выхода части зарубежных игроков, но основная причина – пресечение паники и сброса активов с убытками на десятки процентов из-за давления западных распродаж".

"Емкость российского рынка относительно невелика и паника физических лиц привела к снижению по всему спектру активов. Приостановка торгов с фиксацией всех сделок и активов привела к зависанию крупных сумм в НКЦ ("Национальный клиринговый центр" - ИФ). Кроме того, многие крупные брокеры в этот момент предоставляли кредитное плечо клиентам за свой счет и временно свободных денежных средств клиентов. Убытки по замороженным активам могут привести к банкротству десятков финансовых компаний и тысячам пострадавших клиентов. Длительность запрета на торги не погасила панику, а заморозила ее и повысила ожидания относительно дальнейших действий – часть участников рынка желает выйти, часть "зайти" и/или "усредниться", - отмечает эксперт.

Ожидания возобновления торгов

По оценке Кочеткова из "Открытие Инвестиции", пока нет никакой ясности по вопросу сроков возобновления торгов акциями, однако брокеры уже начали оповещать клиентов о различных изменениях, включая повышение гарантийных обязательств и прочих требованиях по позициям. "То есть частные инвесторы уже могут начать какое-то планирование. Логичным было бы возобновление торгов в период, когда сложившаяся ситуация будет обладать не только негативным наполнением, но и какими-то позитивными ожиданиями. Для рынка является важным хоть какой-то позитивный контекст, а не только бесконечные поводы для нажатия на кнопку "продать", - отмечает он.

"Исходя из логики регулятора, торги в фондовой секции будут возобновляться постепенно. Сначала, скорее всего, возобновятся торги ОФЗ, а затем и другими инструментами. При этом вряд ли выглядит рациональным возобновление торгов лишь "голубыми фишками", так как на них обычно и приходится львиная доля объема торгов. Соответственно, начало торгов акциями, скорее всего, будет предусматривать операции по всем бумагам, а иные варианты затруднят расчет гарантийных обязательств и реальной стоимости портфелей. Естественно, что запрет на короткие продажи будет сохраняться какое-то время, так как подобные операции будут дестабилизировать рынок в сложившихся условиях", - считает Кочетков.

По мнению Верникова, "торги в фондовой секции могут возобновить в режиме дискретного аукциона, а уже через неделю будут обычные торги, но по ограниченному числу наиболее ликвидных инструментов".

По оценке Шиленкова из "Велес-Капитал", при принятии решения о возобновлении торгов следует учитывать ряд факторов. "Во-первых, есть большое количество "нерассчитанных" сделок между "Московской биржей" и Лондонской, где торгуются расписки на российские акции. Отсутствие расчетов делает картину более запутанной с точки зрения стартовой позиции на начало торгов - "раскоррелированность" площадок делает открытие фондовой секции рискованным. Во-вторых, огромную роль играет геополитический фактор. Конечно, лучше торги открывать после окончания спецоперации на Украине, но как долго она продлится, пока неясно. Открытие рынка акций во время спецоперации вызывает вопросы о процессе выстраивания риск-менеджмента. Режим торгов "Т+" без 100%-ого преддепонирования денег и бумаг влечет за собой повышенные риски. Также нужно иметь в виду, что какие-то ковенанты будут выставлены и на список бумаг, и на "короткие" продажи, и на продажи от нерезидентов", - считает он.

По мнению Блинова, можно предположить, что торги акциями могут возобновиться в ближайшие 2-3 недели. "Об этом факте ЦБ РФ сообщит заранее, но первоначальную реакцию на данное событие и дальнейшее поведение фондового рынка в России определят крайне разноплановые и трудно предсказуемые факторы внешнего и внутреннего характера. В то же время, "открывать рынок частями" было бы странным: рынок или есть в полном объеме, или его нет. Возможно, у ЦБ есть и иная точка зрения", - отмечает он.

Макаров из "БКС Мир инвестиций" полагает наиболее вероятным, что "возобновление торгов будет происходить в тестовом режиме, то есть по разным инструментам и на ограниченный период времени в течение дня".

По мнению Звенигородского из "Вектор Икс", наиболее вероятным решением ЦБ будет "открытие рынка акций с ограничением на спекуляции, кредитные плечи и открытие коротких позиций". "Дальнейшее удержание заявок в НКЦ не имеет смысла, поскольку расчеты по ним необходимо сделать в любом случае, но без торгов определить масштаб проблемы невозможно. Из-за снижения стоимости рубля экспорт нефти и газа, других товаров и услуг дает рекордные прибыли в перерасчете на рубли. По импорту ограничения на выплаты по долгам радикально снизили запрос на валюту внутри страны, несмотря на спрос на валюту со стороны физлиц внутри страны и новых эмигрантов", - полагает он.

Звенигородский ждет открытие фондового рынка Мосбиржи на следующей неделе, когда ЦБ сформирует свою позицию по ситуации с НКЦ и брокерами. Кроме того, мегарегулятор должен будет произвести приблизительные расчеты по поддержке бизнеса и граждан в ходе исполнения заявок и гарантийного обеспечения участников рынка. Полноценное открытие может быть сделано после одного дня торгов в ограниченном режиме (например, только для профучастников и квалифицированных инвесторов) и времени (двух часов торгов должно хватить). Дальнейшие торги будут проходить в обычном режиме и по результатам второго дня уже будет понятен ход дальнейших событий, считает эксперт.

По мнению Веревкина из "Алор брокер", логичным было бы дождаться завершения острой фазы военной операции на Украине, а уже потом открывать торги. "Как только в СМИ появится риторика о достижении военными поставленных задач в спецоперации, стоит готовиться к открытию торгов. Идеальным было бы дождаться подписания мирного договора обеими сторонами, однако с учетом российских требований этот процесс может затянуться по времени. Вероятно, торги на фондовой секции будут открывать поэтапно, начнут с ТОП-10 самых ликвидных бумаг, а запрет на открытие коротких позиций сохраниться до полной стабилизации ситуации", - полагает стратег.

Стратегии инвесторов после открытия фондовой секции

По мнению Блинова, если торги акциями откроются до завершения операции на Украине в условиях отчетливого проявления эффекта от введенных западных санкций, "рынок вполне может сильно нырнуть вниз после такой длительной паузы". "Однако физлицам рекомендуется не закрывать позиции, а наоборот - покупать. Конечно, в начале торгов стоит ожидать череды маржин-коллов у многих игроков. Однако после введения валютного контроля и ограничений, связанных с использованием наличной валюты, у инвесторов фактически осталась одна возможность, не считая золота - вкладывать деньги в ценные бумаги. Можно вспомнить об интересном опыте исламской республики Иран, где фондовый рынок за несколько лет после введения западных санкций взлетел выше своих исторических максимумов. Это произошло по причине массового спроса со стороны частных лиц, выбравших инвестиции в иранские ценные бумаги как наиболее перспективные в плане доходности инструменты", - отметил Блинов.

По оценке Кочеткова из "Открытие Инвестиции", российский рынок был дешевым до февральского обвала, а после него стал еще более интересным. "Конечно, для многих акционерных обществ значительно поменялись условия работы и перспективы, но экономика продолжает работать, а значит бизнес многих эмитентов будет оставаться востребованным. Соответственно, для частных инвесторов возникает вопрос желания "продать и уйти", или подождать, если нет угрозы закрытия позиции по маржинальным требованиям. ЦБ РФ дает понять, что обеспечит финансовую систему, включая брокеров, необходимым объемом ликвидности, что поможет сократить возможные потери", - полагает он.

Частным инвесторам придется самостоятельно оценивать свои позиции, но при текущих ценах на рынке многие уже задаются вопросом, что перспективного следует купить с прицелом на средний и долгий срок. "В самом деле, при значениях показателя цена/прибыль около 2-3 почти все бумаги российского рынка становятся интересными. Вероятно, что для снижения рисков по портфелю стоит обратить внимание на внутренние истории, которые в меньшей степени зависят от внешних событий. Впрочем, даже по экспортным бумагам также появляется определенная ясность, так как "выключить" целую страну с такой вовлеченной в мировые торговые отношения экономикой крайне сложно. И, наконец, если есть опасения по поводу рублевых сбережений, то акции являются одним из инструментов, позволяющих отыграть потери, хотя риски новых приостановок торгов все же существуют", - считает аналитик.

Верников из "Универ-Капитала" полагает, что в первые часы возобновленные торги должны быть напряженными, учитывая ожидаемые принудительные закрытия маржинальных позиций и сильные провалы котировок вниз. "Однако уже через несколько часов после открытия торгов котировки могут выйти в положительную зону. Рубль обесценился, а акции котируются в рублях - это поможет "быкам". Инвесторам можно покупать акции с прицелом на долгосрочную перспективу, при этом желательно не покупать сразу акции банков и металлургов, которые находятся под санкционным ударом. Акции "Норникеля", "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" интересны для долгосрочных инвестиций, но надо примириться с тем, что компании будут уменьшать дивиденды или перенесут их выплату", - считает аналитик.

По оценке Шиленкова из "Велес-Капитала", каждый случай индивидуален и зависит от того, с какими позициями участник рынка окажется к началу торгов, а также цен открытия. "Есть негласная предпосылка, что цены должны быть "около нуля", потому что так в начале марта закрылся Лондон по российским ADR. Однако это ошибочные ожидания, так как российские бумаги на внебиржевом рынке оцениваются плюс-минус по цене закрытия 25 февраля", - считает он.

Кроме того, можно определить несколько факторов поддержки, полагает Шиленков. "В рынке есть технический "шорт", который будет поддерживать бумаги на "бидах"; есть ритейл, который хочет выкупить падение; есть ФНБ, который, возможно, будет участвовать в поддержке рынка; есть байбэки от эмитентов, а также есть запрет "коротких" продаж и запрет продаж от иностранцев. То есть фактически продавать акции будут только те, кто хочет избавиться от российского "стока" принудительно (по маржин-коллам), либо просто уже не хочет иметь ничего общего с российским риском. Но все зависит от сантимента и того, будет ли это все происходить во время спецоперации или после ее окончания. Первые несколько дней после открытия цены могут быть очень волатильными, и людей не должно удивлять, что бумаги не торгуются около нуля, а имеют очень даже неплохую котировку", - считает Шиленков.

По словам Звенигородского, профучастники дают рекомендации инвесторам "готовить кэш" и заходить на рынок для покупки и/или усреднения позиций в уже приобретенных активах. "Предложение покупки российских активов на данный момент является оптимальной стратегией в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку после отскока вниз все активы из индекса МосБиржи будут укрепляться из-за фундаментальных показателей и выкупа со стороны компаний, государства и других участников рынка", - считает он. При этом конкретного момента для входа поймать не удастся, а самые нижние пределы будут выкупать крупные участники торгов и государство. Обычные инвесторы наиболее эффективно смогут воспользоваться методом "лестницы", то есть входить в активы отдельными траншами, не обращая внимания на локальные цены, полагает представитель "Вектор Икс".

Веревкин из "Алор брокер" рекомендует частным инвесторам держать эмоции под контролем и пока закрыта биржа – провести анализ своего портфеля. "Продавать весь портфель и бежать в "кэш" смысла совершенно нет, а вот провести ребалансировку стоит. Учитывая девальвацию рубля, а также высокие цены на сырьевых рынках, экспортеры с валютной выручкой восстановятся быстрее рынка, поэтому упор в портфеле надо делать на них. Продавать следует компании с высокой долговой нагрузкой (как рублевой, так и валютной) и ориентированные на внутренний спрос. До открытия торгов лучше погасить все "плечи", так как ставки риска к официальному открытию торгов могут значительно вырасти и даже небольшое "плечо" может привести к маржин-коллу. На лондонские ADR смотреть нет смысла, расписки потеряли право голоса и возможность получать дивиденды, фактически сейчас это "фантики". Ориентиры следует искать в истории прошлых кризисов. Необходимо проанализировать и понять механизмы, которые приводили к восстановлению рынка в кризисные 1998, 2008, 2014 и 2020 годы", - считает стратег "Алор брокер".

"Акции экспортеров могут отыграть валютную переоценку в долгосрочной перспективе. За время отсутствия торгов БКС заметно снизила нагрузку на маржинальные позиции своих клиентов. По оценкам НКЦ на 9 марта, у БКС отсутствовали необеспеченные маржинальные требования", - сказал "Интерфаксу" Макаров из "БКС Мир инвестиций".

Время волатильности

По словам Кочеткова из "Открытие Инвестиции", ЦБ своими действиями показывает, что крайне высокая волатильность рынка его не устраивает. Поэтому возобновление торгов произойдет тогда, когда появятся какие-то признаки стабилизации геополитической ситуации. То есть контекст станет не только негативным, но появятся и признаки позитивных сценариев. "Инвесторам стоит помнить, что любой кризис заканчивается, закончится и текущая ситуация, после которой рынок будет проводить переоценку активов. Конечно, восприятие риска по российским бумагам будет завышено и прежние модели оценки перспективности не будут работать достаточно продолжительное время. Тем не менее, если использовать стандартные инструменты оценки, то стоит обращать внимание на показатели "цена акции/ожидаемая прибыль компании", потенциальная дивидендная доходность в сравнении с инфляцией и банковскими ставками. То есть доходность бумаг с положительным возвратом инвестиций не должна быть сильно ниже банковских депозитов и темпов роста цен. Бумаги, относящиеся к историям роста, скорее всего, пока будут пользоваться меньшим спросом из-за большой неопределенности развития. Между тем, отечественный рынок всегда благоволил тем компаниям, которые проявляют дивидендную щедрость. Соответственно, такие бумаги также будут первыми в очередь на покупку", - считает Кочетков.

По мнению Блинова, волатильность рынка сохранится, а среди макроэкономических ориентиров следует следить за текущим уровнем инфляции и процентных ставок в РФ. "Предметно говорить о дельте волатильности и очерчивать определенные ценовые уровни и цели в текущих условиях практически бессмысленно. Во-первых, рынок акций РФ никогда не был в условиях такого объема санкций и не знает, будут ли задействованы новые методы давления на российскую экономику и каких новых ограничений ожидать в перспективе. Во-вторых, пока не объявлены контрсанкции со стороны РФ, и нет даже представления, будут ли они в принципе введены. Темы взаимного влияния санкций, введенных в отношении РФ со стороны "коллективного Запада", на саму мировую экономику будут раскрываться несколько позднее, но в обозримом будущем. С учетом нестабильности мировой экономической системы и раскручивания маховика общемировой инфляции необходимо следить и за мировыми трендами и состоянием индикаторов экономики, которая все еще пытается выйти из пандемии коронавируса COVID-19", - отмечает он.

По мнению Верникова, пока следует смотреть только на политические новости. "Прогресс в переговорах между Россией и Украиной - это задел для позитивной динамики фондового рынка. Причем прогресс должны быть не по гуманитарным вопросам, а по военным - то есть разделение воюющих сторон", - считает он.

Шиленков полагает, что торги во время проведения операции "будут более волатильными, поскольку будет больше новостей, больше динамики". Но в любом случае волатильность сохранится и станет неотъемлемой частью российского рынка по крайней мере на первые недели торгов, полагает эксперт.

Веревкин из "Алор брокер" ожидает сохранения высокой волатильности долгое время. "Заморозка" иностранных активов приведет к снижению ликвидности на рынке. Например, free-float обыкновенных акций Сбербанка составляет 49,99%, из них нерезидентам принадлежит 43,75%, значит сейчас в торгах будет участвовать всего 6,24% акций. Поэтому среднедневная волатильность этой "голубой фишки" может значительно вырасти. И такая картина сохраняется по большинству ликвидных акций", - полагает он.

Ценовые уровни акций, альтернативы

По словам Блинова из "Русс-инвеста", текущие ставки по депозитам позволяют хотя бы отчасти отыграть текущий всплеск инфляции в РФ, которая может легко перевалить за отметку 20% годовых в рублях. Поэтому в альтернативу акциям можно рекомендовать вложения средств в краткосрочные банковские депозиты на 3-6 месяцев. При этом для тех инвесторов, которые готовы нести риски и измеряют свои инвестиционные горизонты лагом от одного года до трех, инвестиции в российские акции и вообще фондовый рынок страны могут принести и ощутимый доход. Рынок сейчас столкнулся с новой реальностью, и как она будет развиваться, пока сказать крайне трудно. Поэтому краткосрочные инвестиции и спекуляции станут, скорее всего, самым приоритетным подходом, считает аналитик.

По мнению Верникова, есть смысл разложить деньги "на разные полки", воспользовавшись всем спектром существующих инструментов, включая гособлигации ОФЗ, акции и депозиты.

Шиленков полагает, что "в части рублевых депозитов у госбанков есть преимущество перед частными, потому что стимулирующие программы и другие вливания в капитал системообразующих банков, где государство является контролирующим акционером, точно будут". Поэтому рублевые депозиты в госбанках вызывают мало сомнений, впрочем, как и ОФЗ. В частном бизнесе все будет зависеть от развития ситуации.

По словам Кочеткова, вопрос предпочтений акций против банковских депозитов, или иных инструментов, решается каждым инвестором индивидуально. "В отличие от депозита акции обладают не только потенциалом дивидендной доходности, но и роста базового актива, что с депозитами не происходит. Соответственно, бумаги компаний, хоть и обладают волатильной оценкой, но позволяют заработать, как на выплатах акционерам, так и на росте капитализации. Предыдущие кризисы показали, что рынок демонстрирует падение вместе с национальной валютой. Однако рубль, как правило, не отыгрывает большую часть своих потерь, а вот акции неизбежно проводят валютную переоценку. Электростанции продолжают работать, удобрения пользуются постоянным спросом, домам и предприятиям от Азии до Европы требуется энергия и материалы. Соответственно, если происходит инфляция цен на ресурсы, услуги и прочее, то и бизнес в своей стоимости отражает этот процесс. Поэтому диверсифицированное управление своими сбережениями должно включать, как денежные позиции в виде депозитов, так и вложения в ценные бумаги с потенциалом защиты от обесценивания бумажной валюты", - считает представитель "Открытие Инвестиции".

По мнению Макарова из "БКС Мир инвестиций", текущие высокие ставки по вкладам действуют на довольно короткий срок (квартал), также можно ожидать, что ЦБ РФ в дальнейшем начнет снижать ключевую ставку. В это же время дивидендная доходность в акциях может показать большие цифры в абсолютном выражении, не учитывая их возможный отскок после серьезной просадки.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев привел в пример рынок акций Ирана, который за 4 года с момента введения санкций против страны увеличил свою капитализацию более чем в 15 раз. "Фондовый рынок стал одним из основных инструментов сбережения граждан Ирана. Подобную динамику мы наблюдали и на рынках Турции и Аргентины. В условиях повышенной инфляции фондовый рынок становится спасением своих активов для инвесторов. В краткосрочном периоде российский рынок может оставаться волатильным, однако для инвесторов, которые рассматривают долгосрочный горизонт инвестирования, текущие оценки выглядят привлекательными", - считает аналитик.

По оценке аналитика ИК "Атон" Андрея Лобазова, исходя из консенсус-прогнозов прибыли (которые не включают ни спекулятивное ралли в ценах на сырье, ни возможное изменение в налогообложении) можно ожидать открытия сырьевого сектора по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 2,1х (против 5-летнего среднего 5,7х в нефтегазовом и 6,0х в металлургическом секторах). Исходя из приблизительных оценок, основывающихся на динамике торгующихся расписок "Евраза", "Полиметалла" и "Русала" - российские сырьевые бумаги могут открыться снижением на 35% в рублевом выражении в первый день торгов, полагает аналитик.

Защитными топ-акциями выступают "Норникель" и "ЛУКОЙЛ". Обе компании негосударственные, обладают сильными балансами и играют значительную роль в мировом производстве. На "Норникель" приходится 40% производства палладия и 20% производства рафинированного никеля. Роль "ЛУКОЙЛа" скромнее - 2% от мирового производства, но все же это ощутимое воздействие в условиях дефицита на рынке. Чистая долговая нагрузка "Норникеля" невелика - 0,5x, "ЛУКОЙЛ" в плюсе по чистой денежной позиции. Обе компании имеют четкую дивидендную политику с привязкой к EBITDA и FCF.

Уязвимы к ухудшению конъюнктуры "Евраз" и "НЛМК". Россия производит 76 млн тонн стали, что составляет всего 4% мирового предложения металла, а значит отдельные производители - всего лишь мелкие игроки на мировой арене. На дивизион Evraz в Северной Америке (1,7 млн тонн в год) приходится 15% выручки группы, а НЛМК имеет еще большую зависимость - 2,0 млн тонн продаж в США при 0,6 млн тонн у Dansteel и 1,7 млн тонн у NBH JV в Европе. Зарубежные активы могут оказаться под угрозой при реализации самого негативного сценария, считает Лобазов.

Из крайне неблагоприятных сценариев можно выделить возможные изменения в бюджетной и дивидендной политиках. "Жесткие экономические санкции, ограниченный доступ к резервам ЦБ и дефицит твердой валюты могут спровоцировать неблагоприятные изменения в бюджетных политиках. Компаниям может оказаться затруднительно увеличивать интенсивность инвестпрограмм из-за ограничений со стороны поставщиков оборудования из ЕС и Японии. Если отношения с Западом ухудшатся до крайности, инвесторам стоит иметь в виду потенциальные риски для зарубежных активов. Этот мрачный сценарий может реализоваться, если компании не смогут выполнить обязательства по своему иностранному долгу из-за регуляторных ограничений. Если рынки ЕС и США станут недоступными для российских производителей, потребуется время для переориентации объемов на другие рынки в Азии и Южной Америке", - считает Лобазов.