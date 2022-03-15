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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:06

Рекламная коммуникационная группа Publicis уйдет из РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рекламная коммуникационная группа Publicis прекращает бизнес и инвестиции в России, передавая контроль над местными операциями локальному менеджменту, говорится в пресс-релизе Publicis.

"Publicis Groupe передает контроль над российскими операциями Сергею Коптеву, основателю и главе Publicis в России, с четким условием обеспечения будущего сотрудников", - отмечается в сообщении группы.

Как заявил гендиректор и глава совета директоров Publicis Артур Сандун, с момента начала операции РФ на Украине "мы работали над выходом из российских операций".

"Мы были готовы принять жесткие меры, полностью отвечающие серьезности ситуации. Однако нам потребовалось время, чтобы принять решение, поставив на первый план людей, поскольку 1200 сотрудников Publicis в России тоже наши люди", - сказал он.

"Передавая контроль над нашими российскими операциями Сергею, мы обеспечиваем будущее для наших коллег, и мы немедленно прекращаем все наши операции, обязательства и инвестиции в РФ", - отметил Сандун.

В России Publicis Media представлена глобальными брендами Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas, performance-агентством Performics, а также аффилированным российским агентством Starlink.

Publicis

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