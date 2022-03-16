Brent подорожала до $101 за баррель после обвала днем ранее

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после падения более чем на 6% по итогам предыдущей сессии.

К 8:20 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,09 (1,09%), до $101 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $6,99 (6,5%), до $99,91 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,6 (0,62%), до $97,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $6,57 (6,4%), до $96,44 за баррель.

Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с 2008 года 8 марта на фоне военной операции России на Украине, однако с этого момента они обвалились уже на 22%, что указывает на "медвежий" тренд, отмечает Market Watch.

Падению цен на нефть способствовали, в частности, опасения снижения спроса в Китае, где отмечается очередная вспышка заболеваемости COVID-19, из-за которой в ряде регионов страны были введены карантинные ограничения.

"Основная черта рынка сейчас - это высокая волатильность, - сказал Bloomberg аналитик JTD Energy Services Pte. в Сингапуре Джон Дрисколл. - Здесь не идет речь о фундаментальных факторах, это все геополитика, истерия и страх. Нефтяной рынок, вероятно, вновь пойдет вверх, однако, возможно, уже не столь резко".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,75 млн баррелей.