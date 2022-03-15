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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:36

Цены на нефть снижаются на 7-8% на опасениях падения спроса в Китае

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются на торгах во вторник на опасениях падения спроса в Китае, где отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Трейдеры продолжают следить за российско-украинскими переговорами, надеясь на деэскалацию конфликта, а также оценивают перспективы возврата иранской нефти на мировой рынок.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 по московскому времени составила $99,07 за баррель, что на $7,83 (7,32%) ниже цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на WTI на апрель в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $8,15 (7,91%), до $94,86 за баррель.

"Премия за риск, закладывавшаяся трейдерами в цены на нефть, быстро испаряется", - отмечает аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. "Пандемия и карантинные ограничения в Китае негативно сказываются на перспективах экономики страны и, соответственно, спросе на нефть", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

За последнюю неделю цены на нефть упали более чем на 20% на фоне рекордно высокой волатильности рынка.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ получила от США гарантии, что санкции не затронут сотрудничество России и Ирана в атомной сфере. Это повысило оптимизм инвесторов, что соглашение по иранской ядерной программе (СВПД) будет восстановлено, и иранская нефть вернется на рынок.

Российский сорт Urals, тем временем, по-прежнему продается с дисконтом к рынку, и, по данным СМИ, Индия намерена наращивать закупки, пытаясь создать механизм для использования национальных валют в двусторонней торговле. Индийское издание The Economic Times сообщило со ссылкой на министра нефти и газа Хардипа Сингха Пури, что Нью-Дели ведет соответствующие переговоры с Москвой.

Brent WTI Китай Иран

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