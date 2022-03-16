S&P Dow Jones исключит из индексов облигации российских и белорусских эмитентов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - S&P Dow Jones Indices сообщила, что после окончания рабочего дня 31 марта исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

На прошлой неделе индексный провайдер объявил, что ведет консультации с участниками рынка относительно возможного исключения российских облигаций из индексов из-за санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, а также ограничений на доступ к рынку.

Ранее в этом месяце S&P Dow Jones исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых ею фондовых индексов.