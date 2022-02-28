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MSCI и JPMorgan могут исключить акции и облигации РФ из состава индексов EM

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Индексные провайдеры MSCI и JPMorgan могут исключить российские акции и облигации из состава индексов emerging markets.

Вхождение российских ценных бумаг в расчет финансовых бенчмарков обеспечило приток миллиардов долларов в экономику страны, пишет газета Financial Times.

Приостановка работы фондового рынка РФ в понедельник и ограничения на торговые операции с российскими акциями и облигациями за рубежом означают, что ценные бумаги более не соответствуют требованиям индексных провайдеров к минимальной ликвидности, необходимым для их включения в такие индексы как, например, MSCI Emerging Markets и JPMorgan Emerging Markets Bond (EMBI).

Состав индексов обычно пересматривается раз в квартал, однако в данном случае ситуацию меняет введение международных санкций в отношении России, отмечает FT.

В субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал MSCI к действиям вслед за решением западных стран о закрытии ряду российских банков доступа к системе международных расчетов SWIFT.

Комитет по индексной политике MSCI провел заседание в минувшие выходные для обсуждения возможности исключения акций российских компаний из индексов, и его очередное заседание состоится в понедельник. Еще 24 февраля MSCI "заморозил" участие российских компаний в своих индексах.

"Российский рынок фактически закрыт. Сейчас он "неинвестируемый". Исключение российских компаний из индексов MSCI может стать следующим шагом, однако официального решения комитетом по индексной политике пока не принято", - заявил глава комитета по индексной политике MSCI Димитрис Мелас.

MSCI обычно объявляет об изменениях в составе индексов после закрытия торгов на американском рынке акций и при наличии возможности объявляет о своих планах за два рабочих дня. Также обычно индексный провайдер проводит длительные консультации с клиентами по поводу возможного изменения состава индексов, однако в случае России этот процесс может ускориться до нескольких дней.

Индексы MSCI являются ориентиром для широкого круга финансовых продуктов, и все инвесторы, вкладывающиеся в эти продукты, понесут потери, когда инвестиционные управляющие начнут продавать российские ценные бумаги, учитывая, что интерес к ним, вероятно, будет минимальным до момента прекращения украинского кризиса, отмечает FT.

На долю России приходится 2,2% в индексе MSCI Emerging Markets, и среди стран, входящих в расчет индикатора, РФ занимает восьмое место по весу. Еще в начале года вес российских акций в индексе составлял 3,6%, он существенно снизился на фоне увеличивавшейся напряженности вокруг Украины.

JPMorgan, тем временем, может объявить об исключении российских облигаций из некоторых ESG-индексов развивающихся рынков после закрытия рынка акций США в понедельник. Источники FT при этом говорят, что объявления об исключении из более широкого семейства индексов JPMorgan в понедельник не будет.

Вес России в индексах EMBI, рассчитываемых JPMorgan, колеблется до 4,9% в EMBI+ до 1,6% в EMBI Global Diversified.

MSCI JPMorgan Россия

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