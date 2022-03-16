ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба предлагает расширить возможные механизмы внешнего управления в значимых компаниях с иностранным участием, владельцы которых спешно сворачивают бизнес в Россию. О предложениях ведомства рассказал источник "Интерфакса", знакомый с позицией службы.

Среди озвученных идей: разрешение передавать временно в доверительное управление государству акции и доли иностранных лиц из недружественных стран, действующих в ущерб интересам зарегистрированной в России компании, а также продлевать работу внешней администрации, одновременно замораживая продажу бизнеса, сказал собеседник агентства.

ФНС направила в Минэкономразвития свои замечания к законопроекту, позволяющему оперативно вводить внешнее управление в организациях, в которых более 25% владеют иностранные лица из недружественных стран.

Одна из последних редакций документа позволяет назначать внешнюю администрацию в крупных компаниях (балансовая стоимость активов более 1 млрд рублей, в штате более 100 сотрудников). Основание для этого: руководство компаний после 24 февраля 2022 года фактически устранилось от управления, либо его действия могут привести к необоснованному закрытию организации, ее ликвидации или банкротству. По проекту суд сможет назначать внешнюю администрацию в лице госкорпорации "ВЭБ.РФ" или Агентства по страхованию вкладов, после чего за 3-6 месяцев на базе активов прежней структуры должна быть создана новая организация и продана с торгов под обязательство сохранить 2/3 штата и продолжать деятельность не менее года. Если инвесторов не найдется, покупателем выступит государство, прописано в законопроекте.

ФНС же предложила разрешить передавать внешнее управление в упомянутых компаниях не только ВЭБу, но и "иным лицам", рассказал источник "Интерфакса". По его словам, служба считает это полезным "в связи с неопределенным количеством организаций, которым будет назначена внешняя администрация", и для привлечения профессиональных управленцев в конкретных отраслях.

При этом правительство, по мнению службы, должно получить право устанавливать критерии компаний, в которых может вводиться внешнее управление, излагает позицию ФНС источник. Ориентирами могут служить доходы, балансовая стоимость активов, количество сотрудников и существенность доли производимых товаров, услуг в соответствующей отрасли, рассказал он о позиции службы. Это позволит более оперативно реагировать на негативные проявления в экономике, так как необходимые коррективы будут устанавливаться актом правительства, а не законом.

Возможность применения аналогичных мер должна быть предусмотрена и для компаний с недружественным иностранным участием, если они имеют существенное значение для стабильности экономики и гражданского оборота в РФ в целом или для отдельных отраслей по установленным кабмину перечню, следует из замечаний службы.

В них же ФНС предлагает оградить от риска введения внешнего управления компании с квазииностранным участием, когда в действительности за иностранными собственниками стоят российские бенефициары.

Доверительное управление

ФНС предлагает не ограничиваться только вариантом с продажей бизнеса с торгов и обсудить возможность передавать акции и доли иностранцев в доверительное управление России в лице управляющей компании. По мнению службы, такая передача может осуществляться на год, а суд сможет продлевать этот срок. При этом собственник отданных в управление акций, долей временно будет ограничен в праве ими распоряжаться, для сделок с ними потребуется согласие управляющей организации и ФНС, следует из замечаний службы к законопроекту.

Такой подход позволит сохранить возможности "добросовестных собственников" участвовать в управлении компанией и "будет содействовать сохранению предприятия, не только как имущественного комплекса, но и организационной модели бизнеса", рассказал источник о позиции ведомства.

Помимо этого, ФНС называет в качестве одного из вариантов сохранения активов отсрочку продажи новой компании с торгов. По мнению службы, правительство должно иметь возможность определять ситуации, когда реализация откладывается и полномочия внешней администрации продлеваются, указано в замечаниях ФНС к проекту.

Схожие предложения ранее высказывал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который считает необходимым в ряде случаев продлевать работу внешней администрации до трех лет.

В обсуждавшейся ранее редакции законопроекта прямо не указывалось, получат ли иностранные собственники в результате продажи компании какие-то средства. ФНС считает, что этот вопрос должен быть урегулирован законом. Служба предлагает записать в нем, что вырученные на торгах деньги, за вычетом произведенных расходов и выплат кредиторам, направляются собственникам, либо сохраняются "до момента, когда исчезнут препятствия по их перечислению".