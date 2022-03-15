Maersk отчитался перед акционерами об эвакуации из России. Обзор

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Акционеры датской Maersk на годовом собрании во вторник более трех часов обсуждали корпоративные вопросы, глобальные сбои в логистике, пандемию и фрахтовый рынок. События на Украине и вызванный ими уход компании из России не перебили стандартную повестку, но активно звучала в течении всего мероприятия. Никогда еще российские темы не обсуждалась так горячо на собраниях глобальных морских перевозчиков.

Дорогостоящий переезд

Уходящий с поста председателя совета директоров A.P. Moeller-Maersk A/S Джим Хагеманн Снабе охарактеризовал текущую ситуацию как самую критичную в Европе со времен холодной войны. Решение об уходе компании из России он назвал четким сигналом на сложившуюся ситуацию. "Мы приостановили прием заказов на перевозку контейнеров в/из России, мы прекратили покупать российскую нефть и решили отказаться от всех российских активов и деятельности", - сказал он на собрании.

Уход Maersk из России будет "дорогостоящим" для компании, однако это имеет смысл, поскольку экономика страны не будет расти "очень долгое время", заявил Снабе в интервью Bloomberg. "Это решение, основанное на моральном аспекте, однако оно также является верным с финансовой точки зрения на долгосрочную перспективу, - сказал он. - Maersk имеет большой опыт того, как справляться с кризисами, поскольку компания делала это много раз за свою историю".

В свою очередь CEO Maersk Сорен Скоу прокомментировал детали и сроки ухода бизнеса из РФ. "Остановить бизнес в такой стране, как Россия, не так-то просто. До начала военной операции у нас было более 50 тыс. заявок на перевозку контейнеров в Россию. Мы ожидаем, что нам потребуется время до конца апреля, чтобы так или иначе вывезти все контейнеры", - сказал он. "Кроме того, в РФ у нас остается порядка 50 тыс. своих контейнеров, которые мы бы не хотели оставлять, поэтому у нас все еще будет несколько судоходов в российские порты", - сказал Скоу.

"Как бизнес, мы не можем участвовать в управлении критически важной инфраструктурой портов в России в этих обстоятельствах. Возможно, что мы не вернемся к ведению бизнеса в России еще много лет", - заявил он.

Горячие вопросы

Прозвучавшие заявления топ-менеджеров не успокоили акционеров, которые возвращались к вопросам ухода Maersk из России и помощи Украине.

Представитель пенсионного фонда, выступавший первым после официальных докладов, начал свою речь с ситуации на Украине. Поблагодарив топ-менеджмент за принятые решения в связи с этой ситуацией, он отметил, что Maersk должен действовать в соответствии с решениями властей и санкционными ограничениями, а уже после этого отметил высокие дивиденды и финансовые успехи компании.

Скоу пришлось также отвечать на критику одного из акционеров в связи с инцидентом с судами компании. Два буксира Maersk осуществляли в датском порту операции с греческим судном, на борту которого был российский груз.

"Мы в Maersk не считаем, что это нашей задачей является запрет транспортировки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Дании. Это должно быть политическим решением. Мы закрываем бизнесы в России, но в Дании мы будем выполнять решения правительства", - ответил Скоу.

Еще один акционер посчитал, что Maersk не должен следовать политическим решениям, так как частная компания должна зарабатывать деньги для акционеров и заниматься бизнесом. "Когда вы принимали решения следовать политическим решениям, вы же понимали, что потеряете деньги", - спросил он. В ответ на это Скоу заявил, что у компании есть "базовые ценности ", которые распространяются не только на акционеров, но и на сотрудников, клиентов и в целом на все общество, и отличаются от цели просто заработать как можно больше денег. Большинство в аудитории поддержали топ-менеджера аплодисментами.

Maersk people

Не обошлось и без вопросов о персонале компании в России. Так, один из акционеров выразил обеспокоенность, что сотрудники компании в РФ рискуют остаться без работы. На сессии вопросов и ответов Скоу не прокомментировал эту тему. Однако высказался по этому вопросу выступая ранее на трибуне.

Безопасность сотрудников на Украине является приоритетом, отметил Скоу. Компания принимает различные меры поддержки, участвует в программах помощи, а также предоставляет рабочие места беженцам с Украины.

Говоря о российских сотрудниках Скоу отметил, что в компании не считают их ответственными за принятые руководством страны решения по военной операции на Украине. По его словам, при принятии решения о выходе из бизнеса в РФ в компании учитывали ответственность за безопасность российских сотрудников. "Они, конечно, боятся за свою работу, потому что мы уходим из России, как и сотрудники многих иностранных компаний", - сказал Скоу.