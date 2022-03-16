Туроператоры прогнозируют рост цен на летний отдых в России на 10-30%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры считают, что летом цены на отдых в российских гостиницах и санаториях вырастут на 10-30%, некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг, либо из-за подорожания еды предложили туроператорам продавать только размещение с возможностью оплатить питание на месте.

Об этом представители туркомпаний сообщили на выставке MITT-2022.

"Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию, и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость", - сообщила замгендиректора туроператора "Мультитур" Маргарита Назарова.

По ее словам, летний отдых выгодно бронировать сейчас, пока действуют старые цены и скидки по акциям раннего бронирования.

Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов отметил, что после начала спецоперации на Украине бронирования отелей бренда снизились на 60%, но с перезапуском программы туристического кешбэка 15 марта спрос резко вырос, и сейчас превышает показатели прошлого года. Он также прогнозирует рост цен на 10-30% минимум, при этом размещение в отелях высокого уровня, которых в России не хватает, будет дорожать сильнее.

По его словам, основные расходы его отелей приходятся на выплаты зарплат и оплату коммунальных услуг, траты на продукты и хозяйственные товары относительно невелики. "В прошлом году был очень большой рост зарплат линейного персонала в отелях, от 30 до 70%, поэтому в этом году такого большого роста зарплат уже не будет", - сказал он и выразил надежду, что и коммунальные услуги не будут дорожать выше уровня инфляции.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин пока не готов давать прогноз о росте цен на российских курортах.

По его словам, отели пока сейчас не повышают цены из-за роста стоимости продуктов питания, так как хотят дождаться, чтобы ситуация стабилизировалась. Также он отметил фактор спроса. После 24 февраля он упал на 50%, и если эта ситуация сохранится, то повышение цен не превысит 10-15%.

"Если же высокий спрос наложится на продуктовую инфляцию, то меньше 20-30% мы не увидим", - подчеркнул он.

Как считает Ромашкин, дальнейшие продажи будут зависеть от политической ситуации. С ним согласен и Высоканов. "Спрос зависит от проведения спецоперации: как она будет развиваться, что там дальше будет. Многие наши потенциальные клиенты отсматривают ситуацию на Украине, и это явно будет влиять на спрос, особенно в Крыму", - сказал он.

Высоканов предложил для развития внутреннего туризма в условиях кризиса увеличивать номерной фонд, в том числе с помощью создания глэмпингов, мотелей и отелей из быстровозводимых конструкций, и по примеру Турции создавать с нуля новые курортные зоны с инфраструктурой, рассчитанной на туристов. Кроме того, серьезной проблемой российских объектов размещения остается качество сервиса и нехватка подготовленного персонала, особенно линейного - горничных, поваров и других сотрудников.